José María Almoguera y Carlo Costanzia: así ha sido su primer en encuentro

El clan Campos continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Esta semana, Terelu celebró su 60 cumpleaños por todo lo alto con un fiestón que sigue dando de qué hablar por haberse producido el primer posado familiar con los Costanzia, una de las imágenes más comentadas de la semana.

Primeros encuentros

La familia Campos al completo arropó a Terelu Campos en su gran noche. Por primea vez, todos los miembros del clan coincidieron bajo el mismo techo y se produjeron algunos primeros encuentros, como es el caso de José María Almoguera y Carlo Costanzia, que aún no se habían conocido.

Tras esta esperada presentación, el hijo de Carmen Borrego y María Sánchez, su pareja, han reaparecido en la XI Edición de los Premios Museo Chicote. Allí, Almoguera se ha sincerado sobre cómo fue este encuentro con el novio de su prima, deshaciéndose en halagos hacia el yerno de Terelu.

María 'la jerezana' confirma que la relación de José María Almoguera y Alejandra Rubio es nula Europa Press

Aclarando que no tiene ningún problema con nadie con su familia, ha revelado que este primer contacto con Carlo fue "bien, nos saludamos y poco más, ya conocí a Carlo, un chico encantador y muy bien". "Fue muy educado, respetuoso, un tío con mucha clase", ha declarado sobre el novio de Alejandra.

En defensa del posado familiar

José María Almoguera también ha salido en defensa del polémico posado familiar de Terelu y su prima con los Costanzia. "Cuando hay un cumpleaños, invitas a la familia de tu hija, es lógico, si eres más afín a una parte y esa parte no está tanto en España y da la casualidad de que está, pues invitas, sin más", ha sentenciado sobre la invitación de Carlo Costanzia padre.