Las controvertidas declaraciones de Elon Musk sobre su hija transgénero: «Mi hijo está muerto»

Elon Musk, CEO de Tesla, anunció hace un mes con el nacimiento de su duodécimo hijo, el tercero que tiene junto a su pareja actual, Shivon Zilis. Musk siempre ha presumido de mantener una excelente relación con todos sus hijos, cuyos nombres siempre han dado qué hablar. También con Xavier Musk, su hija transgénero que, al cumplir la mayoría de edad, solicitó cambiar su nombre a Vivian Jenna Wilson para usar el apellido de soltera de su madre y romper cualquier tipo de vínculo con su padre.

Pero en una reciente entrevista que Elon Musk ha concedido al doctor Jordan Peterson, el empresario ha hablado de Vivian sincerándose con unas controvertidas declaraciones. Ha llegado a cargar con la ideología "woke" y ha asegurado que la joven es víctima de engaño de la misma, motivo por el que pretende vengarse.

«Me engañaron para que le diera bloqueadores de la pubertad a mi hijo. No me explicaron que son medicamentos de esterilización», ha afirmado Musk, quien encuentra en la pandemia una razón de su desconocimiento. «Esto fue antes de que supiese lo que estaba pasando realmente, teníamos Covid-19, así que había mucha confusión. Además, me dijeron que Xavier podría suicidarse», ha revelado a Peterson.

«Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman 'deadnaming' por una razón y es porque tu hijo está muerto», ha mencionado el magnate antes de destacar que «mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus 'woke'».