Crece la preocupación por Mario Vargas Llosa: sus últimas imágenes hacen saltar las alarmas

La salud de Mario Vargas Llosa cada vez preocupa más a sus familiares y amigos, pero también al público en general, después de ver su última aparición pública. Se sabía que estaba delicado desde que hace unos meses anunciase que le habían diagnosticado una enfermedad que ha preferido no desvelar al mundo. Aunque ha optado por batallar en privado, el ex de Isabel Preysler continúa acaparando todas las miradas, más ahora que parece encontrarse en un pequeño bache en su recuperación. Al menos eso es lo que se desprende de sus últimas imágenes, en las que aparece dando un paseo por las calles de Madrid junto a su hijo Gonzalo, aunque sus problemas de movilidad le dificultasen la tarea.

Pero no solo la falta de agilidad en sus movimientos ha llamado la atención de todos, sino también el hecho de que haya reaparecido mucho más delgado y con aspecto desmejorado. Unas imágenes que han provocado un creciente sentimiento de preocupación por su situación real, ahora que aparece cansado y con dificultades. Algo que se ha puesto sobre el tapete en ‘Espejo Público’, cuando Pilar Vidal aseguraba que “esta persona está mal, yo no voy a decir qué le pasa a él, porque esto lo tiene que decir el personaje. Lo único que puedo decir es que no está bien. La otra vez cuando habló se pudo evidenciar”, mantiene la periodista.

La colaboradora del programa de Antena 3 ha querido subrayar el hecho de que su estado no es bueno y que la gravedad de su situación no ha trascendido. De hecho, cree que su propio entorno no tiene conciencia del alcance de su afección, porque, según Pilar Vidal, “creo que una persona como Mario con el dinero que ha ganado y lo que ha sido podría estar mejor cuidado”. Una valoración personal que se basa en detalles como que el Nobel salga a pasear por la calle cuando el Sol más aprieta, lo que podría ser muy perjudicial debido a su estado. También los viajes en avión que duran largas horas y que, para ella, tan solo buscarían desviar la atención: “Puede estar en otro sitio. Hace una semana se lo han llevado a Grecia y han querido hacer ver que estaba fenomenal haciéndole fotos, pero no es así”.

La salud de Mario Vargas Llosa está acaparando cada vez una mayor atención por parte del público. Son muchos los seguidores de su carrera que reclaman más datos sobre su situación, así como aquellos que le cogieron cariño en sus años dorados en el papel cuché como acompañante de Isabel Preysler. Ahora su vida ha cambiado radicalmente desde que dejase atrás su romance y regresase a los brazos de su exmujer. Ya no quiere saber nada de la prensa del corazón, de ahí que huya de sus preguntas y trate de evitar caer en los objetivos de sus cámaras. Algo que su familia y aquellos que le acompañan en sus salidas públicas le ayudan, protegiendo su imagen tras paraguas, protagonizando cómicos momentos. Eso sí, para Pilar Vidal, que ha sido especialmente dura a la hora de retratar el panorama que rodea al escritor, es “ridículo e innecesario”.