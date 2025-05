David Bisbal, en serio peligro por culpa de un amigo traidor

Era alguien de su total confianza, nadie podía imaginar que intentaría traicionarle tan miserablemente. Pero la ambición y el dinero son, en algunas ocasiones, malos compañeros de viaje.

David Bisbal está en serio peligro por culpa de un amigo, ya examigo, que intenta vender intimidades del cantante y su familia y ya se ha puesto en contacto con distintos medios de comunicación. Por el momento, que se sepa, no ha conseguido sus propósitos. El personaje en cuestión, del que no se ha hecho pública su identidad, solicita una cantidad monetaria desorbitada, y sus pretensiones no han sido aceptadas ya por dos programas de televisión y un par de revistas.

No ha trascendido lo que está dispuesto a contar el "traidor", ni el material que posee, pero se rumorea que son episodios intimísimos del artista y su familia, entre los que habría alguno que perjudicaría bastante al almeriense.

Parece ser que David ya conoce la identidad del individuo en cuestión, y se ha llevado un gran disgusto, porque el sujeto gozaba de toda su confianza. Para él, esta situación es tan inesperada como dolorosa. Afortunadamente, una llamada telefónica le descubrió la operación que intentaba cerrar el que fue miembro de su círculo más cercano. Y, según nos cuentan, se puso en contacto con diversos medios para solicitar que no compraran el material. Y su buena relación de siempre con la Prensa le sirve para que se respeten sus deseos.

David Bisbal, en Universo Calleja: "Todavía me gusta seguir haciendo discos" Telecinco

Hace solo unos días, el cantante mostró su cara más tierna al hablar en "Universo Calleja" de uno de los episodios más duros de su vida actual, la enfermedad de su padre: "Antes me preguntaba, hasta hace poco, dónde iba a cantar y yo le decía que a México y él me respondía que él había peleado allí, pero, llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos".