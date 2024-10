Se desvela dónde esconde Isabel Pantoja ahora la herencia oculta de Paquirri

Isabel Pantojatiene innumerables frentes abiertos y a esto se le suma un problema de salud “muy grave”, como así alertaba Gema López, que “tan solo le corresponde a ella decirlo”. Un misterio del que no se pronuncia, en medio de la nueva refriega en la que se han metido de lleno sus hijos. Isa Pantoja se ha derrumbado en directo al narrar los traumas que arrastra del pasado y el sentimiento de abandono que experimenta al ver cómo su madre y su hermano le han dado la espalda. Kiko Rivera, por su parte, diagnostica la salud mental de su hermana como “victimismo crónico”, además de lanzarle dos hirientes reflexiones. En medio de todo esto, los otros hermanos, Cayetano y Fran Rivera, son meros espectadores, pues bastantes quebraderos de cabeza han arrastrado durante 40 años. En 1984 falleció su padre, Paquirri, pero no terminaron de recibir la herencia que les correspondía. Muchos recuerdos se perdieron por el camino y Kiko señaló que los encontró en una estancia secreta en Cantora. ¿Qué ha sido de ellos? Se ha desvelado su destino.

Isabel Pantoja Gtres

En medio de todo el trajín de la cantante, que tampoco encuentra fortuna en lo profesional al haber cancelado varios conciertos de su gira, ha decidido recoger bártulos e instalarse en Madrid. Su vida es un vaivén de emociones, aunque ahora podrá gozar de cierta tranquilidad rodeada de puro lujo. Lo hará en su nueva mansión, de más de 1.000 metros cuadrados, en una de las zonas más privativas de la capital, La Finca de Pozuelo de Alarcón. Una propiedad de ensueño que la artista ha alquilado, como así desgranó LA RAZÓN, pero en la que no se encontrarán los trajes de luces de Paquirri, así como otros objetos que legó a sus hijos y que bien habrían atesorado a lo largo de los años que han seguido sus pasos en los ruedos. No pudo ser, Isabel Pantoja se negó a entregarlos y por más súplicas que ha recibido, nunca se ha pronunciado sobre ellos y no ha dado pie a un acuerdo.

Para eludir la entrega de unos objetos del que fuese su marido que no le pertenecían, llegó incluso a denunciar haber sido víctima de un robo en Cantora. Algo que desmintió años después su propio hijo en la traición televisada en fascículos que supuso ‘La herencia envenenada’ de Telecinco. Ahora, años después, este preciado lote de recuerdos vuelve a la actualidad con la mudanza a Madrid de Isabel Pantoja. ¿Se los ha llevado con ella? La mudanza tuvo lugar el pasado viernes, el día en el que su hija se convertía en un mar de lágrimas suplicando su amor. Ella no lo vio. En su lugar estaba empaquetando trastos y llevándose a su nuevo hogar todo aquello que consideraba importante, como así han adelantado desde ‘TardeAR’.

Francisco Rivera y Cayetano Rivera Gtres

“Ha recogido unas cuantas cosas y las que no, no las ha dejado custodiadas por alguien ni en un guardamuebles”, explicaba Luis Pliego, colaborador del programa, que mantiene que Isabel Pantoja ha dejado allí todo lo que perteneció a Paquirri y que no quiso dar a sus hijos. “La polémica herencia está abandonada en Cantona, en la habitación misteriosa”, sentencia el periodista para horror seguramente de Cayetano y Fran Rivera. Los hermanos han luchado muchos años para que la viuda de su padre entrase en razón, llegando a sentenciar que es “mala persona” al privarle de lo que es suyo por ley, pero también por compasión. El más contundente ha sido Francisco, que considera que hubo “justicia divina” en el destino que ha tenido la tonadillera los últimos años. Hablando de destinos… ¿qué será de Cantora? El colaborador plantea que el futuro de la propiedad “es un hotel rural, una finca para montar lo que sea… pero la persona que entre en Cantora se va a encontrar la famosa herencia de Paquirri”. Quizá esta sea una baza para los hermanos Rivera para recuperar su herencia oculta.