Entrevista
Desvelamos la verdadera situación entre Carmen Janeiro y Luis Masaveu
Habla Laly Bazán, tía materna de Carmen, sobre su situación personal
Laly Bazán, tía materna de Carmen Janeiro, desvela con todo tipo de detalles la verdadera situación entre la hermana de Jesulín y su novio, Luis Masaveu. Tiene una gran relación con su sobrina y asegura que “se cuentan muchas mentiras sobre Carmen, dan palos de ciego sin argumentos. Ella sigue muy unida a Luis y se quieren mucho, pero se mantienen ajenos a todo tipo de exposición pública. Su vida es anónima y pretenden que siga siendo así. Residen en Portugal por motivos profesionales. No entiendo que la gente se invente que han roto. Son ganas de hacer daño. Su relación es estupenda”.
- Me cuentan que está muy unida a su madre y que la visita con frecuencia.
- Se quieren mucho. Mi hermana Carmen vive ahora en “Ambiciones”, la finca de mi sobrino Jesús.
- ¿Está sola?
- La cuida una señora porque tiene problemas con la tensión. Y su hija viene a verla siempre que puede. Yo vivo muy cerca, en El Bosque, y suelo quedar a comer o a tomar café con mi hermana varias veces por semana. Igual que hacen sus hijos.
- ¿A qué se dedica su sobrina?
- Trabaja entre España y Portugal, tiene sus negocios, como el del taller de yoga en Marbella, y luego colabora también con su novio en otros asuntos. Y creo que les va muy bien. Están muy contentos. Son muy trabajadores.
