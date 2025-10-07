Desvelamos la verdadera situación entre Carmen Janeiro y Luis Masaveu

Laly Bazán, tía materna de Carmen Janeiro, desvela con todo tipo de detalles la verdadera situación entre la hermana de Jesulín y su novio, Luis Masaveu. Tiene una gran relación con su sobrina y asegura que “se cuentan muchas mentiras sobre Carmen, dan palos de ciego sin argumentos. Ella sigue muy unida a Luis y se quieren mucho, pero se mantienen ajenos a todo tipo de exposición pública. Su vida es anónima y pretenden que siga siendo así. Residen en Portugal por motivos profesionales. No entiendo que la gente se invente que han roto. Son ganas de hacer daño. Su relación es estupenda”.



- Me cuentan que está muy unida a su madre y que la visita con frecuencia.



- Se quieren mucho. Mi hermana Carmen vive ahora en “Ambiciones”, la finca de mi sobrino Jesús.



- ¿Está sola?



- La cuida una señora porque tiene problemas con la tensión. Y su hija viene a verla siempre que puede. Yo vivo muy cerca, en El Bosque, y suelo quedar a comer o a tomar café con mi hermana varias veces por semana. Igual que hacen sus hijos.



- ¿A qué se dedica su sobrina?



- Trabaja entre España y Portugal, tiene sus negocios, como el del taller de yoga en Marbella, y luego colabora también con su novio en otros asuntos. Y creo que les va muy bien. Están muy contentos. Son muy trabajadores.