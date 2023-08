El diario de Amilibia: ¡Qué plurinacional eres, Yoli mía!

A la hora de las misiones imposibles (hallar tránsfugas en el PSOE es como buscar percebes en la playa), Núñez Feijóo debería consultar con Tom Cruise, por ejemplo. Mientras, la inflación está afectando al glamur: cuenta que este verano, en Ibiza, Mar Flores ha pasado del yate a la zodiac. ¿El año próximo la fotografiarán montada en un patito hinchable? Que no lo vean mis ojos. Sin embargo, la Yoli no deja de crecer, al menos en lo que se refiere a los nombres de sus grupos y subgrupos. A sus 31 diputados les ha rebautizado con la denominación, no sé si de origen, «Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar». En acrónimo, casi GPS. Así se abre a un futuro brillantísimo: aún le quedan por explorar otros muchos términos como pluricelular, pluridimensional, pluriempleado, pluripartidista, plurivalente, plurianual y plurilingüe.

Yolanda Díaz. Gtres

Tan plurilingüe que aspira a convertirse, junto a Francina Armengol, en la plusmarquista de las lenguas cooficiales en el Congreso. Ay, Yoli, abrazos y lengua, a ver quién puede competir con eso, y además rubiales por parte de rubia. Quieren convertir el Congreso de los Diputados en la orgía de las húmedas: así, húmeda o sin hueso, llaman los del foro al órgano de chamullar. En su plurilingüismo, la Yoli también quizá vea un alivio en el paro de sectores como la fabricación de pinganillos y la traducción simultánea. Comentan las lenguas viperinas que si antes el Congreso de los Diputados no se caracterizaba por su estajanovismo, cuando tengan que traducir al castellano, gallego y catalán lo que diga un vasco, y al castellano, gallego y vasco lo que diga un catalán, y...

¿Creen ustedes que quedará tiempo para algo más? Ni para jugar al Candy Crush, oigan.