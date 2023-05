El diario de Amilibia: Vamos, saquemos a San Isidro en Bruselas

Según el Banco de España, el 50% de los que vivimos de alquiler estamos en riesgo de pobreza, o sea, que aún no estamos en la pobreza absoluta, pero nos asomamos al abismo. Es algo que intuía hace tiempo, lo que no sé aún es si seré pobre relativo, estructural, coyuntural o simplemente pobre de pedir, pero que lo diga el Banco de España, con toda su fiabilidad, supone para mí el certificado de que estoy a punto de convertirme en pobre oficialmente. El Banco avisa, y el que avisa no es traidor, de que la política de vivienda del Gobierno tendrá «efectos indeseados», esto es, que subirán los alquileres al reducirse la oferta. Tiembla, viejo.

Pedro Sánchez y Joe Biden Susan Walsh AP

Entre el gobernador del Banco y Alfonso Guerra van a llevar a la UVI a Sánchez, que visitó a Biden en la Casa Blanca como Tamara Falcó acudió a Fátima a ver si la Virgen le curaba el esguince. Sí, los sociatas esperan un milagro. «No salimos de una crisis y ya entramos en otra: el Covid, la guerra en Ucrania, los 44 de Otegi y ahora la sequía, que repercutirá en el precio de los alimentos», dicen en Ferraz. Y encima a la Blanca Paloma le pegan un tiro en Eurovisión. Gafados, confían en que la UE cofinancie los planes contra la sequía. Cuentan las malas lenguas que aunque Luis Planas, ministro de Agricultura, no es devoto, estudia un plan B para ablandar el corazón de los mandamases europeos: sacar en procesión a San Isidro en Bruselas, rodeado de las ovejitas de la trashumancia. «El santo está fallándonos, el milagro depende de ustedes», explicará.

Los europarlamentarios agradecerán la folklórica nota de color. Pregunto: ¿hay que pedir cita para el Banco de Alimentos?