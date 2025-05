Donatella alza la voz: su nombre, su historia, su límite

A días de la inauguración del Donatella Boutique Hotel & Restaurant en Miami, Donatella Versace ha roto su silencio con una contundente declaración: su nombre está siendo utilizado sin permiso y, lo que es aún más grave, a escasos metros del lugar donde su hermano Gianni fue asesinado en 1997.

La diseñadora, símbolo de una de las casas de moda más influyentes del mundo, ha dejado claro en un comunicado publicado en Instagram que ni ella ni su familia están relacionados con este nuevo proyecto hotelero. "Que quede claro: el hotel y restaurante llamado ‘Donatella’ no tiene ni tendrá jamás relación alguna conmigo o con mi familia", sentenció.

Apertura el 21 de mayo

La apertura del establecimiento está prevista para el 21 de mayo y corre a cargo del grupo Nakash y Vida & Estilo Hospitality, los mismos que en 2013 adquirieron la icónica mansión de Gianni Versace en Ocean Drive, hoy transformada en la lujosa Villa Casa Casuarina. El nuevo hotel se presenta como una "propiedad hermana" de este espacio, con guiños directos a la estética y el legado de los Versace, lo que ha encendido las alarmas en la familia.

Donatella y Gianni Versace Instagram @donatella_versace

Donatella, que ha dedicado gran parte de su vida a preservar la memoria y la influencia de su hermano, no oculta su indignación: "Aprovecharse de nuestra tragedia y de mi nombre con fines lucrativos es indignante", afirmó en su publicación. La diseñadora subraya que este tipo de iniciativas cruzan una línea moral y emocional que jamás debería haberse tocado.

El gesto de Donatella no es solo una defensa de su identidad, sino también un posicionamiento firme frente al uso comercial de la tragedia. Su mensaje público no deja lugar a dudas: el legado de los Versace no está en venta.

Mientras el nuevo hotel sigue adelante con sus planes, lo que queda claro es que llevar el nombre de Donatella no basta para contar su historia. Mucho menos para reescribirla sin permiso.