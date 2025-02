El drama de Frank Cuesta en plena lucha contra el cáncer: puede ir a la cárcel en Tailandia

Yuyee Alissa Intusmith, exmujer de Frank Cuesta, va a por todas contra él. Pese al delicado momento de salud que el naturalista atraviesa a consecuencia del cáncer que padece desde hace años, la tailandesa no da tregua y, tal y como él mismo ha desvelado en su canal de Youtube, ha interpuesto tres querellas criminales contra él.

“Me piden cárcel, deportación (de Tailandia, donde Cuesta vive con sus hijos) y dinero, más todos los daños colaterales que esto conlleva. Es una putada”, comienza explicando el que fuera protagonista del programa de Cuatro “Frank de la jungla”.

Más tarde, el creador de contenido ha explicado las razones por las que su exmujer ha iniciado un proceso contra él que podría llevarle directamente a prisión o a ser deportado del país que durante tantos años ha sido su hogar. “Esto comenzó a fraguarse el día 13 de noviembre. Me han puesto tres querellas criminales en una con el fin de destruirme. No lo ha hecho para ganar algo o para limpiar su nombre, sino para destruirme a mí, a mi santuario y, como daño colateral, a Zorro, mi hijo”, añade Cuesta.

“En la primera denuncia expone que por haber hecho una campaña contra ella, su imagen se ha deteriorado y no es capaz de conseguir los trabajos que quiere. En la segunda dice que hice unos directos en la plataforma Kick para pedir dinero que vino ilegalmente a Tailandia, porque no tengo un permiso de trabajo específico aquí, y también me acusa de abusar de los animales en mis vídeos de Youtube. Me enfrentaría a un delito fiscal. La tercera denuncia dice que tengo animales protegidos dentro del santuario en mal estado, que los estoy utilizando para hacer mis vídeos y que he montado aquí un zoo con animales ilegales”, explica Frank Cuesta.

El televisivo es consciente de las consecuencias a las que se enfrenta: “Me pueden meter a la cárcel, me pueden deportar y, aparte, poner una multa gorda”. La situación es grave para Cuesta, que ha consultado con un abogado que no vaticina un buen final para él. “Me ha recomendado que me vaya de Tailandia antes de que empiece el proceso porque me pueden empapelar. Básicamente, están pidiendo machacarme”, insiste Cuesta.

Sin embargo, se resiste a dejar solos a los animales de su santuario y se mantiene firme a la hora de asegurar que “no me voy a ir de aquí hasta que me echen o me metan en la cárcel”.

Como hizo en el caso de Daniel Sancho, Cuesta ha insinuado que su exmujer tiene posibilidades de ganarle en los tribunales “porque aquí los juzgados funcionan de otra manera, y si tienes mucho dinero o afinidad con alguien, la cosa cambia”.