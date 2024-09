Frank Cuesta, muy crítico con Marcos García-Montes por la defensa de Daniel Sancho: "Le faltó grabar cuando le mató"

No hay nadie en este país que no guarde una opinión sobre el caso de Daniel Sancho. Todo el mundo parece tener algo que decir, aunque algunos han alzado la voz más que otros. Frank Cuesta ha sido uno de los rostros más visibles en los debates sobre el asesinato de Edwin Arrieta.

Se supone que habla con conocimiento de causa porque hace años su exmujer fue detenida en Tailandia acusada de tráfico de drogas, y en los últimos meses ha lanzado varios consejos sobre la legislación del país asiático a la familia del chef español.

Tras conocer la sentencia contra Sancho, que ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, así como por la ocultación de su documentación y su cadáver, Frank Cuesta ha cargado duramente contra la defensa del hijo de Rodolfo Sancho, encabezada por el abogado Marcos García-Montes, toda una entidad en derecho penal en España.

A través del canal de Youtube de Javi Oliveira, Frank Cuesta ha cuestionado la estrategia de la defensa y ha expresado que si la condena de Sancho ha sido la perpetua en lugar de la capital ha sido por su colaboración inicial con las autoridades, no por el trabajo de sus abogados: “Cuando te leas el auto verás que lo que dicen es que gracias a que ayudó al principio a la reconstrucción de todo se le ha rebajado, y no por el trabajo de la defensa, que hablaba de bolsas de plástico como paraguas y cocos cortados con sierra o tonterías de esas”.

Considera que con todas las pruebas que había en contra de Sancho sus letrados deberían haber seguido los consejos de cualquier “abogado tailandés, que hubiera intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con la acusación particular, porque le habían pillado con el carrito de los helados, y lo único que le faltó es grabar cuando le mató”.

Lamentando el “circo mediático” que se ha formado alrededor del caso, Cuesta también asegura que la pena de Sancho podría haber sido mucho menor si sus abogados hubieran jugado otras cartas: “Se podría haber conseguido una pena de 50 años porque ya había confesado y colaborado y podrían haber resarcido el daño con la indemnización, además de jugar la baza psicológica”.

Riesgo de suicidio

De igual modo, Frank Cuesta también alerto del riesgo de suicidio que corre Daniel Sancho por las duras condiciones de la nueva cárcel a la que ha sido trasladado. “Lo que tienen que pensar los padres es que si quieren que su hijo vuelva a casa en 8 o 10 años, su hijo tiene que estar bien de la cabeza. Su hijo, ahora mismo, no está bien de la cabeza y no es porque haya asesinado a alguien, sino porque lo primero que hace un preso con una cultura extranjera en Tailandia cuando le condenan a una pena larga, es pensar en quitarse la vida, en escaparse o en cómo poder pagar para poder salir”, ha comentado el televisivo en el canal de Youtube de The Grefg.”