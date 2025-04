Elizabeth Anne, hija de Tom Hanks, rompe su silencio: las heridas ocultas de su infancia

Elizabeth Anne Hanks, hija del actor Tom Hanks y de su primera esposa, Susan Dillingham, pone palabras al silencio en su libro de memorias "The 10: A Memoir of Family and the Open Road", que llega a las librerías este martes, 8 de abril. En sus páginas, la escritora revela el lado menos conocido de su historia familiar: una infancia marcada por el abandono, la violencia y los problemas de salud mental de su madre.

Primero años de vida

"Confusión, violencia, privaciones y amor", resume Elizabeth al hablar de sus primeros años de vida. Tras el divorcio de sus padres, cuando ella tenía apenas tres años, fue criada en Sacramento por su madre, lejos de la nueva vida de su padre con la actriz Rita Wilson. Lo que siguió, según su propio relato, fue un entorno caótico y emocionalmente inestable.

Fotografía de archivo del 9 de febrero de 2020 que muestra al actor Tom Hanks junto a su esposa, Rita Wilson (d), en la alfombra roja de la 92a ceremonia anual de los Premios de la Academia este domingo, en el Teatro Dolby de Hollywood, California (EE.UU.). Hanks confirmó este miércoles que tanto él como su esposa han dado positivo al realizarse la prueba del coronavirus, después de sentir varios síntomas durante un viaje por Australia. EFE/ Emilio Flores Emilio Flores Agencia EFE

Susan Dillingham, fallecida en 2002 a causa de un cáncer, es descrita como una figura compleja y tormentosa. Elizabeth asegura haber sufrido tanto abusos físicos como emocionales, una experiencia que marcó su desarrollo y su relación con el mundo adulto. El acuerdo de custodia cambió con el tiempo, y la entonces niña solo visitaba Sacramento los fines de semana y en verano. Pero entre los 5 y los 14 años, como ella misma escribe, "fui una chica de Sacramento".

A través de su libro, Elizabeth intenta no solo contar su historia, sino también entenderla. "Me preguntaba quién era realmente mi madre, qué había soportado y qué aspectos de su vida solo tenían sentido en los rincones más oscuros de este lugar que llamamos Estados Unidos", escribe. Con una mirada introspectiva y sin dramatismos innecesarios, la autora ofrece un retrato doloroso pero lúcido de una infancia lejos del brillo de Hollywood.

Hoy, Elizabeth Anne Hanks es periodista, escritora y editora. Aunque ha mantenido un perfil público discreto, con este libro se posiciona como una voz honesta y valiente, dispuesta a contar lo que no siempre se dice en las familias más visibles. Especialmente cuando el apellido es tan conocido como el suyo.