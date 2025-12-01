Cayetano Martínez de Irujo cancela su luna de miel por motivos de salud: "Ha sido bastante grave y todavía sigo recuperándome"

Cayetano Martínez de Irujo atraviesa por un bache de salud. El duque de Arjona pasó por quirófano dos semanas antes de su boda con Bárbara Mirjan, que tuvo lugar el 4 de octubre de este año, por una hernia discal. Aunque llegó a su gran día recuperado de su intervención, el hijo de la duquesa de Alba tuvo un nuevo revés y regresaron los dolores, motivo por el que se vio obligado a posponer la misa homenaje que tenía programada por el 11 aniversario de la muerte de su madre el pasado 20 de noviembre. "Tengo que estar dos semanas lo más inmóvil posible. Nuevo tratamiento y veremos… Cuando esté recuperado pondré fecha de la misa para mi madre", reveló a LA RAZÓN.

Nuevo parte de salud

10 días después, Cayetano Martínez de Irujo se ha sincerado en la revista "¡Hola!" sobre su último bache de salud. Tal y como ha explicado el duque de Arjona, "me operaron antes de la boda y todo fue fenomenal. Pero, a los pocos días, volvió a tener unos dolores inhumanos en la espalda por una infección... He pasado unos días terribles".

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dan el 'Sí, quiero' en Sevilla Europa Press

"Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante… Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro ", ha confesado el hermano de Eugenia Martínez de Irujo, añadiendo que "esta ha sido mi luna de miel". El conde de Salvatierra se ha visto obligado a cancelar su viaje de novios por este revés, ya que ha sido "bastante grave y todavía sigo recuperándome".

Sobre la misa funeral en memoria de su madre, Cayetano ha señalado que no se ha cancelado, "sino que la he tenido que posponer por una causa mayor", y que se celebrará cuando "cuando esté bien", porque aún necesita "unos días más" de reposo y "mucha tranquilidad".

Una boda por todo lo alto

Cayetano y Bárbara dieron el "sí, quiero" el 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, mismo templo donde reposan las cenizas de la duquesa de Alba. Después de 10 años de relación, la pareja pasó por el altar ante más de 300 invitados, entre los que se encontraba gran parte de la familia de Alba y otros rostros conocidos como Olivia de Borbón o Susanna Griso. El bache de salud del duque de Arjona ha marcado las primeras semanas de matrimonio de la pareja, que aún no ha podido disfrutar de su luna de miel por el estado de Cayetano.