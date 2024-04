El enfado supino de Bigote Arrocet con los que aseguran que están arruinado

Son varios los medios de comunicación que insisten en que Edmundo "Bigote" Arrocet ha concedido su exclusiva contra la familia Camposporque necesita dinero, ya que, según ellos, está arruinado.

Pero el humorista desmiente categóricamente que se encuentre en la ruina, y contesta a los que dicen que no tiene ni un euro con un rotundo "no estoy arruinado, ando metido en negocios y empresas de energía eólica, en la compañía Ibereolica Renovables Chile, que opera en tierras chilenas, Perú y ahora queremos meternos en Brasil, y en otras empresas relacionadas con el sector del litio", y recuerda que "las Campos se olvidan de que yo les presté dinero a Teresita y a Terelu, de eso no se acuerdan".

Este último es uno de los temas que más están dando que hablar desde que se publicó la exclusiva en la revista "Diez minutos". Una entrevista demoledora en la que Terelu y su hermana Carmen salen muy malparadas.

Bigote Arrocet De Viernes

Lo que parece muy claro es que Arrocet no le hace ascos al dinero, aunque presuma de que le sobra, y se está llevando muy buenos beneficios tras aparecer en la citada revista y el programa "¡De viernes!". Y si el enfrentamiento con las hijas de quien él llama su Teresita sigue creando fuertes polémicas es probable que unos y otros continúen haciendo públicos sus desafueros.

Si la matriarca de las Campos estuviera viva nada de esto se estaría produciendo, ella supo llevar oculto su inmenso dolor tras ser abandonada por Edmundo. El problema para las hijas de la fallecida periodista es que el que fuera pareja sentimental de su progenitora durante casi seis años guarda varios ases en la maga que podrían hacerlas mucho daño. Ya lo ha dicho ese hombre bien claro: "Que tengan cuidado porque yo lo sé todo sobre ellas". A buen entendedor pocas palabras bastan.