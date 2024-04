Bigote Arrocet amenaza a Terelu Campos y Carmen Borrego y habla de infidelidades a “Teresita”

Edmundo Bigote Arrocet vuelve a la carga. Aunque se ha quejado mucho de que las hijas de María Teresa Campos no dejan de hablar de él, lo cierto es que cada capítulo que viven las Campos se traduce en el regreso del cómico chileno a la palestra pública. Así lo hizo tan solo un mes de la muerte de la veterana presentadora y así lo ha hecho ahora que Carmen Borrego vive su drama personal por su distanciamiento con su hijo, José María Almoguera. A pesar de que el humorista reconoce que no puede hablar de la relación maternofilial porque “nunca los vi juntos”, sí que se ha hecho una exclusiva en el kiosco rosa y ahora se sienta en el plató de ‘De Viernes’ para continuar atizando a la que fuese su familia durante unos intensos años que no logra olvidar. Ni de rentabilizar.

El que fuese el último gran amor de María Teresa Campos ha podido ver las reacciones del clan a su controvertida entrevista. Entre ellas, parece que le molesta especialmente el hecho de que Carmen Borrego asegure que “solo le he visto seis veces en mi vida”. Esto le enfada, entrega la Tablet y sentencia: “No lo puedo ni ver. Dice que me ha visto solo seis veces en mi vida, pero a mí me lo contaba todo la mamá. Si dice que solo me ha visto seis veces, esas son las veces que ha ido a visitar a su madre. Que no siga mintiendo”. Se le ve enfadado, aunque reconoce que Carmen “es una persona muy inteligente, muy astuta y tiene una boquilla que te puedes morir, tiene una labia… lo primero porque no deja hablar a nadie y está por encima de todo el planeta”.

Bigote Arrocet comienza a hablar en plural, quizá para englobar también en su dura crítica a Terelu Campos en sus dardos envenenados: “Hay gente que tiene ciertos complejos que son inevitables. Están viviendo de eso desde hace mucho tiempo: de mentiras, de falsedades y nunca han dicho la verdad. Y han exagerado. Son mal agradecidas”. Es más, asegura de forma despectiva que “para querer a estas niñitas hay que ser su madre”. Es más, ha querido dejar claro un punto y es el eterno reproche popular de que él estaba con la presentadora por dinero y termina pidiéndole a sus hijas que le den lo que considera suyo: “Yo no tenía ningún tipo de interés económico en ella, porque ella tenía problemas. Su casa hacía un gran gasto. Parte de ese dinero, es un dinero que yo le dejé a Teresita y sus hijas deberían devolvérmelo por moral. Y no lo han hecho. No las voy a demandar, porque eso haría sufrir a Teresita”.

Es más, en uno de los clips que ha emitido el espacio, el cómico llega a plantear su eterna amenaza contra Terelu Campos y Carmen Borrego, pidiéndoles que le dejen tranquilo, cuando en realidad él ha regresado por deseo propio al candelero. Sea como fuere, se repite: “Si ellas siguen, yo voy a seguir, porque Teresita me lo contaba todo”. Entre lo que calla, que al final termina contándolo, está el reproche de que Terelu sí que era un gran apoyo para su madre, pero no tanto Carmen, de quien "se quejaba más".

Los nietos también reciben palos de Bigote

Pero no solo Terelu y Carmen han estado en el punto de mira de los dardos de Bigote Arrocet. También sus hijos más mediáticos, aprovechando que ahora están de actualidad. De José María Almoguera dice que le “notaba como que era muy lejano, al menos con su madre, no con Teresita. Yo entiendo su carácter. Teníamos muy buena relación porque era un chaval muy dulce, pero con un poco de tristeza en sus ojos (…) Yo siempre que he hablado con él siempre ha sido atento y muy correcto. Si no se habla con su madre es porque algún sentimiento tendrá el niño. Cuando alguien se enoja hay algún sentimiento. Algo tiene que haber”, aprovecha para disparar de nuevo contra Borrego.

De Alejandra Rubio sigue teniendo un buen recuerdo y siempre ha hablado muy bien de ella. Eso sí, viendo que la hija de Terelu le ha respondido con dureza a sus salidas de tono públicas, ha cambiado un poco su discurso y pone el foco en lo poco que iba a ver a su abuela, desdiciéndose de declaraciones que hizo años atrás en las que aseguraba que sí era un gran apoyo para su abuela: “No iban a verla, ¿cuántas veces, estando yo, fuiste a ver a tu abuela a casa?”, le pregunta mirando a cámara.

¿Infiel a María Teresa Campos?

Además, otro punto candente de la entrevista que ha mostrado el programa de Telecinco hace alusión a las constates acusaciones de que Edmundo Arrocet le habría sido infiel a María Teresa Campos en numerosas ocasiones y con varias mujeres distintas. Él hace frente a estas informaciones de manera tajante: “¿Dicen que yo le he sido infiel? Pero si eso lo han dicho ya quinientas veces… Lo desmiento totalmente. Decían ‘este está en Chile con una doctora rubia’ y después hablaban de otra chica, Marta, que dijo que había estado conmigo mientras estaba con María Teresa… pero es todo mentira. Cuando yo estaba con María Teresa no”, sentencia seguro de lo que dice, desviando la mirada a lo alto para hacer memoria mientras lo desgrana.