Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridruejo, ponen fin a su relación tras tres años juntos

Ernesto de Hannover encarna, como pocos, esa fascinante contradicción entre el deseo de anonimato y la inevitable exposición pública que acompaña a los apellidos de alcurnia. El eterno ex de Carolina de Mónaco -de quien, dicho sea de paso, nunca llegó a divorciarse oficialmente- siempre ha mantenido una relación tirante con la prensa: la evita con celo, pero a la vez se convierte, una y otra vez, en protagonista involuntario de titulares. Quizá porque su nombre, asociado a siglos de linaje europeo, se ha visto también ligado a episodios de un comportamiento tan errático como mediático. Al público, ya se sabe, le fascina ver a los príncipes tropezar con las mismas piedras que el pueblo.

Desde hace cuatro años, el nombre de Ernesto ha estado íntimamente unido en España al de Claudia Stilianopoulos, artista y empresaria, hija de la siempre recordada Pitita Ridruejo. Lo suyo fue una historia discreta, elegante y, sobre todo, muy poco dada al exhibicionismo. A pesar de ello, la pareja fue sorprendida en más de una ocasión disfrutando de la vida madrileña o de escapadas a Ibiza, siempre evitando el exceso de protagonismo. Los pocos encuentros fortuitos con la prensa acababan, como era de esperar, con las respuestas secas y el gesto huraño del príncipe alemán, fiel a su costumbre de mantener a raya a los curiosos.

Sin embargo, y con la misma prudencia con la que iniciaron su romance, han decidido poner punto final a su relación. Así lo asegura el portal "Vanitatis", que ha revelado que la ruptura se produjo hace ya algún tiempo, sin dramatismos ni declaraciones públicas. Un final silencioso para una historia que, en su discreción, se había ganado el respeto de quienes siguen de cerca los vaivenes de la aristocracia europea.

Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover Gtres

La última aparición pública de Claudia junto a Ernesto data del pasado verano, cuando el príncipe tuvo que ser hospitalizado por sus recurrentes problemas de salud. Durante esos días, Stilianopoulos fue su apoyo más constante, acompañada del hijo mayor de Ernesto, Christian de Hannover, y su esposa, Sassa de Osma, con quienes mantenía una relación de gran cercanía. Todo apuntaba a una consolidación definitiva, pero el destino, una vez más, tenía otros planes.

Hoy, el aristócrata atraviesa un momento especialmente delicado: su estado de salud sigue siendo motivo de preocupación y, según varios medios alemanes, su situación económica roza la ruina. En contraste, Claudia vive una etapa profesional brillante, triunfando en el mundo del arte con la elegancia y el aplomo que heredó de su madre. Dos trayectorias que, tras compartir camino durante cuatro años, vuelven a tomar sendas distintas, cada una fiel a su estilo: él, errante y legendario; ella, serena y luminosa.