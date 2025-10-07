El lado personal de Jordi Alba: casado con Romarey Ventura y padre de tres hijos

Jordi Alba acaba de anunciar que se retira del fútbol. Tras una impecable trayectoria, el deportista cuelga sus botas para siempre al finalizar esta temporada. A través de un video en Instagram, donde acumula más de 17 millones de seguidores, Alba ha comunicado su decisión. "Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad".

Éxito profesional y personal

En el video que ha publicado, el futbolista le dedica unas emotivas palabras a su esposa y sus hijos. "Gracias por hacerme sonreír incluso en los días maduros y por recordarme siempre lo que realmente importa. Amor, gracias por estar siempre al pie del cañón. Sin tu apoyo y tus consejos nadie hubiese sido lo mismo. Todo lo que he logrado lo he hecho pensando en vosotros. Esta carrera también es vuestra. Os amo", declara sobre su familia.

Jordi Alba y Romarey Ventura el día de su boda Gtres

Casado con Romarey Ventura desde 2022, Jordi Alba ha formado una bonita familia con la influencer sevillana. Se conocieron de casualidad en 2015, cuando el futbolista tenía 25 años y ella estudiaba Turismo. El deportista sintió un flechazo y supo que era la mujer de su vida. "Fuimos al restaurante de un amigo y ahí estaba ella, la conocí ahí. Yo no sabía nada de ella. Ella de mí solo sabía a lo que me dedicaba, pero me costó mucho conquistarla", confesó en "Viajando con Chester". Durante su entrevista, señaló que su esposa había sido el mayor pilar de su carrera y un apoyo fundamental en su vida. Diez años después, Jordi Alba y Romarey Ventura son padres de tres hijos: Piero, Bruna y Paolo.

Una boda de ensueño

La pareja dio el "sí, quiero" el 17 de junio de 2022 en La Hacienda de Orán, una finca de Utrera (Sevilla). Numerosos rostros conocidos acompañaron a Jordi Alba y Romarey Ventura en su gran día como Leo Messi, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Luis Suárez y Omar Montes, entre otros tantos vips.