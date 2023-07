Estalla la guerra entre Preysler y Lomana

Una íntima del clan Preysler nos desvela que Isabel y su hija Tamara están muy enfadadas con Carmen Lomana por los vaticinios que ha hecho la colaboradora de La Razón sobre el futuro que le espera al matrimonio entre Iñigo Onieva y Tamara Falcó, que, como nuestros lectores saben, se convierten en marido y mujer hoy sábado a las siete de la tarde.

Nuestra fuente, que está invitada al enlace, nos asegura que “Tamy está enfadadísima con Carmen, no entiende que se meta en su vida, porque ni son amigas ni conoce los entresijos de su relación con Iñigo. Es que no viene a cuento que vaticine tan malos augurios para la relación de los contrayentes. A ella qué más le da si les va bien o mal, pero opinar de esa forma tan desagradable no es de recibo…”

Carmen Lomana con vestido de crochet. GTRES

Lomana manifestó que “ese matrimonio durará como mucho un año y medio o dos. Con niño o sin niño. Me da igual. Supongo que harán lo posible, que le pondrán empeño”. Echando mano de la ironía, añadió que “le he puesto una vela a Santa Rita, patrona de los imposibles, para que no se suspenda esa boda”.