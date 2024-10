La "familia oculta" de Isabel Preysler que le sale carísima

Todos son desconocidos para el gran público pero mantienen una relación diaria y cotidiana con Isabel Preysler. Tenerles a su lado no le sale barato. Son siete sueldos al mes que encarecen los gastos económicos de “Villa Meona”, como se la conoce popularmente. A saber, estamos hablando de una cocinera, un chófer, dos limpiadoras, un mozo de comedor y dos jardineros. Parece excesivo servicio para alguien que vive sola.

Mantener la mansión, ya de por sí, le sale a Isabel por unos siete mil euros mensuales, a los que hay que sumar los sueldos, una cantidad desorbitada si tenemos en cuenta que la ex de Julio Iglesias ya no no cuenta con los ingresos de antaño.

Cuando su último gran amor, Mario Vargas Llosa convivía con ella, el Nobel aportaba miles de euros al mes para ayudar a mantener el alto nivel de vida de la pareja. Con la ruptura se esfumó dicha “ayuda” y es la dueña del chalet la que tiene que hacer frente en solitario a todos los gastos.

La antaño “Reina de corazones” ya no tiene el gancho del pasado para las firmas comerciales, ahora es su hija Tamara la que ha ocupado el puesto de su “mami”, como ella la llama cariñosamente. Sus ingresos son cuantiosos, pero muchos se preguntan de dónde saca tanto dinero para pasarse la vida viajando de un país a otro, o para comprarse un ático que tiene un valor de millón y medio de euros.

Isabel Preysler y Tamara Falcó Gtres

Porque su marido, Íñigo Onieva, dicen, no vive su mejor etapa económica. Es Tamara la que sufraga la mayor parte de los gastos. Y sus gustos por el lujo son bastante conocidos.