La "familia política" de Julián Muñoz, ausente en su último adiós: "No voy a gastar ni un minuto de mi tiempo en él"

La muerte no santifica a personajes que en su vida no obraron con honestidad. Ese ha sido el opinar del pueblo de Marbella sobre el fallecimiento de Julián Muñoz, que ha considerado que la muerte no indulta a nadie de nada, ni al hombre, que sentado en el trono de un Ayuntamiento, privó al municipio de 46 millones de euros de dinero público, según la Audiencia Nacional. Un montante pecuniario que sigue sin aparecer por ningún sitio a la hora de fallecer el exmunícipe y del que nunca quiso dar explicaciones. Los familiares del exalcalde no verán ondear la bandera a media asta en ningún lugar de Marbella. La manera pública de representar el duelo y el luto no tendrá lugar después de su muerte por su manera ilícita de obrar. Julián Muñoz carecerá del reconocimiento institucional de Marbella por sus asuntos políticos.

Desde el mismo consistorio las autoridades municipales han dado el pésame a la familia, pero han comunicado oficialmente que “a nivel institucional y por coherencia de cómo se ha producido el tema político de Julián Muñoz no va a ver ningún acto institucional”. Así lo ha manifestado la alcaldesa Ángeles Muñoz personalmente. Y es que Julián Muñoz pasará a los anales de la historia como el alcalde que dejó temblando las arcas municipales del Ayuntamiento de Marbella, metiendo el dinero negro en el hogar familiar en bolsas de basuras, según declaró textualmente y públicamente su propia mujer Mayte Zaldívar. Por todo ello le sentenciaron a 22 años de cárcel glosando el total de los delitos para cumplir condena. De esos años de condena apenas cumplió unos cuantos, aduciendo enfermedades de las que de ninguna ha muerto. Al final, un cáncer “galopante” de pulmón se lo llevó.

Uno de los políticos compañero de filas del Ayuntamiento de Marbella que le conocía a la perfección significa a LA RAZÓN que “fue un actor secundario que siempre soñó con el Oscar pero que se quedó siempre a la sombra, un tipo que no entendió nunca que no fue nadie y que brilló siempre bajo los focos de otros: Jesús Gil, la Pantoja y en los últimos días de su muerte, Mayte Zaldívar y la pantomima de su boda”. Y es que nadie en Marbella nunca ha entendido ese afán de exposición pública constante en televisiones, vendiéndolo todo, hasta su más estricta intimidad. Hecho que no ha ocurrido con ningún compañero de filas de los condenados por la Malaya, que mantuvieron un perfil bajo tras destruir la economía del consistorio.

Elia Muñoz, devastada en el tanatorio de su padre, Julián Muñoz GTRES

Julián, veinte días antes de morir, a principios de este mes de septiembre, sorprendía de nuevo al aparecer en un programa de televisión donde ofreció su última entrevista. En esta conversación, el exalcalde afirmó que se encontraba viviendo uno de los momentos más felices de su vida, aunque no sabía cuánto tiempo le quedaba. Lo único que tenía claro es que era la última vez que iba a dar una entrevista. Hoy también estaba en el tanatorio el representante de la productora que le entrevistó, y donde seguiremos viendo capítulos de su muerte en el programa.

“No voy a gastar ni un minuto de mi tiempo en el”

Varios políticos compañeros de filas han hablado tras el fallecimiento del exedil, como la que fue el “hueso” del gilismo Isabel García Marcos, que al final acabó aliada con ellos y que hoy decía: “Me da mucha pena la muerte de Julián y yo creo que no es tanto como dicen el dinero desviado”. También el exconcejal Carlos Fernández, huido en Argentina por la Malaya, con el que habla este diario: “Lo que dije de él ya lo dije en vida… y ya está, no voy a gastar ni un minuto de tiempo en hablar de él”. Pero en lo que han coincidido casi todos los comentarios de las personas con las que hemos hablado es que el perdón que Julián Muñoz pidió al pueblo, no pasó por la devolución del dinero que distrajo de la ciudad. Y ese dinero sin aparecer está en algún sitio. Ahora, tras el nuevo matrimonio que hizo pocos meses antes de fallecer con la pareja que le delató con las “bolsas negras de basura”, Mayte Zaldívar, todo parece tomar cuerpo.

Los visitantes en San Bernabé a Julián Muñoz

En el último adiós a Julián no ha querido faltar la que fue edil como él, Marisol Yagüe, que ha acudido al tanatorio junto a su hijo Alberto, donde se encontraba la familia del fallecido. Allí ha estado durante una hora. Pero no ha querido hablar. Hace unos meses, la periodista que suscribe esta información se encontró a la expolítica en un autobús y pasaba entonces por un estado deprimido: “No tengo ganas de nada. No salgo a ningún sitio, nada más que a ver a mi madre. Mi única ilusión es mi nieta y de verdad que vivo alejada de todo. Cumplí con la Justicia y ya está”. Marisol, tras dar el pésame a los familiares, se ha retirado del tanatorio visiblemente afectada. Otro de los personajes mediáticos que ha visitado en el hospital a Julián Muñoz estos últimos días ha sido Pedro Villarejo (hermano del comisario), ya que Julián Muñoz entabló una amistad muy estrecha con él cuando estuvo prestando su trabajo penitenciario para Caritas, en la iglesia Virgen Madre para justificar su tercer grado. También Francisco Ortiz, el hijo de Gunilla von Bismarck, se ha acercado a darle el pésame a Elia, de la que es amigo desde la niñez.

Marisol Yagüe en el último adiós a Julián Muñoz Gtres

Junto a la familia se encontraba también Fernando Marcos, la pareja “que nadie entiende” de Mayte Zaldívar. Tras su matrimonio con Julián Muñoz, muchos han preguntado a Mayte si eran partícipes de la filosofía del “poliamor”. De hecho, todos los integrantes del romance vivían en la construcción ilegal del Banana Beach, frente al mar, una construcción que Julián Muñoz legalizó en zona verde en el 2002 y sobre la que pesa una orden de demolición por parte del Tribunal Supremo, que ordenó derribar los tres bloques. Es tan curioso el caso que Muñoz, estando en la cárcel de Alhaurín de la Torre, solicitó al Consejo de Ministros su indulto por el Caso Banana Beach, un delito que cometió contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística y que ahora, tras no demolerse, él lo eligió como su hogar hasta el fin de sus días.

La “lista” siempre ha sido Mayte

Muchos en Marbella recordaban hoy que cuando se producen las condenas del caso Saqueo, del triángulo amoroso Muñoz-Pantoja- Zaldívar, la única que acabó pagando las multas fue la tonadillera Isabel Pantoja. Mayte Zaldívar no las pagó esgrimiendo que no tenía dinero y lo canjeó con unos cuantos meses de más en la cárcel. “Mayte siempre fue la lista”, nos dice el compañero de lista gilista de Julián Muñoz a LA RAZÓN. En realidad, quien Jesús Gil quería que fuera en las listas electorales era Mayte, pero antes su negativa fichó a Julián Muñoz, que encontró en la política su auténtico fervor, y eso que él, por entonces, militaba en el PSOE, pero en la concejalía de Puerto Banús, donde tenía un pequeño despacho. En el año 1991, Julián Muñoz empezaba la cuenta atrás de la puesta en marcha de una forma de Gobierno aderezada por la corrupción. Ahora, sus restos yacerán en el cementerio de San Bernabé.