Fayna Bethencourt, al año de la huida de su expareja: "Estoy indignada, no entiendo que no se localice a ese hombre"

Se cumple un año desde la desaparición de Carlos Navarro, "El Yoyas", huido de la Justicia para evitar ser encarcelado por un delito de malos tratos hacia su expareja, Fayna Bethencourt. Y esta última confiesa que "estoy indignada, no entiendo que no se localice y detenga a ese hombre…."

Y veo que muy preocupada.

Lógicamente. Es inevitable estarlo. Cuando hace un año se "perdió" en el bosque, la Policía me dijo que no tardarían en encontrarlo, y sigue huido.

¿Tiene miedo de que pueda presentarse en la puerta de su casa?

Si, pero no es un miedo inmediato, porque está oculto, pero según va pasando el tiempo me voy sintiendo más insegura, porque a los cinco años prescribe el delito. Es preocupante. Cuanto más tiempo pase más seguro se va a sentir, y en apenas cuatro años será un hombre libre y podrá presentarse aquí.

¿Ha recibido algún mensaje amenazante suyo en los últimos doce meses?

No se ha puesto en contacto conmigo para nada.

¿Cómo están viviendo sus dos hijos este proceso?

Disgustados. Y tal y como están ocurriendo las cosas no confían en la ley y ven que las fuerzas del orden no sirven para mucho. Esto es muy penoso. Menos mal que estamos muy bien rodeados por gente que nos quiere, en este sentido me siento segura.