El hijo de Kelly Osbourne se hace viral con un vídeo que rinde homenaje a su abuelo Ozzy

La familia Osbourne vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Sidney, el hijo de Kelly Osbourne y nieto del legendario cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, se ha hecho viral en redes sociales tras protagonizar un vídeo de Halloween que rinde homenaje a uno de los momentos más célebres (y comentados) de la carrera de su abuelo.

El clip, publicado por Kelly en su TikTok, muestra al niño disfrazado y participando en una escena inspirada en la iconografía clásica del rock. Aunque el vídeo mantiene un tono humorístico y familiar, los seguidores del músico no tardaron en reconocer la referencia, convirtiendo la publicación en tendencia en redes sociales en cuestión de horas.

Kelly acompañó el vídeo con la frase “Learned from the greatest, Papa!” (“Aprendido del mejor, papá”), un mensaje que muchos interpretaron como un tributo directo a Ozzy Osbourne, fallecido este año.

Los fans del artista británico recibieron la publicación con una mezcla de emoción y nostalgia. “La saga Osbourne nunca pierde el sentido del humor, ni siquiera al rendir homenaje a su leyenda”, comentaba uno de los usuarios, mientras otros destacaban el cariño con el que la familia mantiene vivo su legado.

La familia Osbourne, célebre desde el estreno del reality The Osbournes (2002-2005), sigue siendo un referente de la cultura popular. Kelly, cantante y presentadora, ha recordado en varias ocasiones la influencia que su padre ejerció sobre ella y su deseo de mantener viva su memoria con gestos espontáneos y personales.

El vídeo vuelve a situar a los Osbourne en el centro de la conversación pública, esta vez con un gesto que mezcla humor, cariño y memoria familiar. Un guiño que demuestra que el espíritu rockero de Ozzy sigue muy presente en las nuevas generaciones.