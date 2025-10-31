El viaje de ensueño de Sheila Casas a Marrakech: "Me trasladé al cuento de Aladdín"

Álvaro Muñoz Escassi cumplió el 27 de octubre 52 años. Dos días después de su aniversario, el jinete reapareció en el Teatro Calderón para apoyar a Terelu Campos en el estreno de "Santa Lola" y desveló que Sheila Casas no le había felicitado, aunque hay "buen rollo". "No me ha felicitado, pero porque es despistadísima y no se ha acordado que es mi cumpleaños", justificó el jinete. "Yo la conozco muy bien, yo la conozco muy bien y me... ¿Sabes lo que pasa? Que si me felicita, pues ya... me pongo yo así como nervioso y tal, ¿vale? Y ella lo hace por mí", explicó el exconcursante de "Supervivientes" sobre el enigmático motivo por el que la abogada no se ha puesto en contacto con él en su aniversario. "Claro, es que tú imagínate que me felicita, Sheila, pues yo... Uff..."

El plan de Sheila Casas

En la semana que su ex ha cumplido 52 años, la abogada ha hecho las maletas y se encuentra disfrutando de un viaje con una íntima amiga por Marruecos. Enamorada de sus días en Marrakech, Sheila Casas ha compartido una publicación en redes con las mejores fotografías de su estancia en la ciudad.

"Me trasladé al cuento de Aladdín, donde los gatos te esperan en cada esquina y algún que otro mono se cruza por el camino. Donde los colores decoran cada rincón y la música te acompaña por donde pasas. Una arquitectura en tonos tierra que encaja a la perfección y qué bien se come. No conocía Marrakech, y tengo que decir que tiene mucho encanto", ha escrito en el post.

Sheila se encuentra exprimiendo al máximo su viaje por Marruecos. Además de recorrer cada rincón de Marrakech, se lanzó a una aventura en quad por el desierto, uno de los atractivos turísticos de la zona. Sumergidas en la cultura local, finalizaron su experiencia con una velada gastronómica a la que no faltó detalle, incluido un tatuaje de henna, símbolo marroquí de belleza y celebración.

Escassi, mucho más tranquilo

"Estoy muy tranquilo. Es verdad que me he ido un poquito fuera de España porque tenía ganas de viajar y desconectar. Y estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Me operé del menisco derecho y ahora me tengo que operar del izquierdo. Estoy muy mayor", confesaba Escassi sobre cómo se encuentra en estos momentos tras su ruptura con Sheila en verano después de "Supervivientes". Aún así, se encuentra abierto al amor porque "soy muy amoroso".