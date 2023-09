Ginés Corregüela se derrumba tras no ser invitado a la boda de su hija

Este viernes 22 de septiembre ha quedado marcado para Miriam Corregüela como uno de los días más especiales en su vida, pero la ausencia de su padre, Ginés Corregüela, y sus abuelos ha sido sonada con fuerza en la esfera pública.

Ante esta decisión de no incluir en su gran día a buena parte de su familia, la exconcursante de ‘Vaya Vacaciones’ ha recibido algunos comentarios muy duros en sus redes sociales, a los que ha respondido con un vídeo muy tajante desde ‘TikTok’: “No vienen a mi boda porque no me da la gana, no son humanos y habéis permitido que se nos pise a mí y a mi madre, siendo yo vuestra sobrina y mi madre vuestra cuñada durante 35 años”

“Estoy cansada que se hable de mí, de mi padre y de la otra. Yo creo que ya está bien la broma porque voy a llegar enferma a mi boda porque constantemente me dicen que estoy muerta para ellas y que aburro, pero es que yo cuento lo que me da la gana en mis redes porque para eso tengo boca y estamos en un país con libertad de expresión”, proseguía con sus explicaciones. Y es que, durante las últimas semanas, ha tenido la oportunidad de explicar su situación familiar en la que expone los hechos por los que gran parte de su familia paterna, a excepción de su tía Luisa Mari, no son bienvenidos al enlace.

Isabel Hurtado abrazando a su hija tras la ceremonia Instagram

Por su parte, el evento ha contado con momentos muy emotivos, como cuando su madre, Isabel Hurtado, ha compartido con ella un abrazo muy sentido después de que su hija diera el ‘sí quiero’. La felicidad de su madre ha contrastado con la tristeza de Ginés Corregüela, que ha estado pensando mucho en su hija durante su boda, como lo narra el propio Ginés en el programa ‘Fiesta’.

En un primer momento el padre de Miriam se sintió desconcertado ante la pareja que había escogido, pero finalmente terminó por aceptar que era su felicidad la que contaba.

Ante estos hechos Ginés Corregüela y su pareja han acudido al programa dirigido por Emma García. En este el padre se ha mostrado resignado ante los hechos: “fue duro, el momento de la boda lo pasé mal, pero si ella no quería que fuese, pues nada”.

“Creo que eso no lo piensa ningún padre. Al final, se torció todo un poco. No he visto ninguna imagen de la boda” prosigue el tiktoker mostrando su claro malestar al no haber podido acompañar a su hija. “Me hubiera gustado decirle qué guapa estás... Quiero hacerme un poco duro, pero no puedo…” termina diciendo Ginés Corregüela muy afectado por la relación que mantiene con su hija.