De Gloria Camila y Rocío Flores a Colate y Ana María Aldón: aluvión de rostros famosos en la fiesta de Navidad de LA RAZÓN

LA RAZÓN celebra este 4 de diciembre su gran fiesta de Navidad. La sede de este periódico se ha vestido de gala para albergar una de las noches marcadas en rojo en el calendario dentro de la temporada navideña. En esta velada rendiremos homenaje al torero Pablo Aguado, protagonista de una temporada brillante en un año clave para la tauromaquia; a la diseñadora Inés Domecq, por ser un referente en el mundo de la moda de nuestro país; al cantante Leiva, artista del año con su disco Gigante, un imprescindible de este 2025; y a Hombres G, que serán reconocidos por su impecable trayectoria musical.

Lista VIP de invitados

En total, más de 500 invitados han asistido a la cita navideña de LA RAZÓN. Diferentes personalidades del mundo de la cultura, la política, la empresa, el arte, la moda y el ocio se ha dado cita en la sede de este periódico. Una de las primeras invitadas en llegar al photocall ha sido Ana María Aldón. La diseñadora no ha querido perderse esta velada, mostrando su apoyo a la cultura de nuestro país.

Ana María Aldón en la fiesta de LA RAZÓN Jesús G. Feria

Numerosos rostros conocidos de la televisión como Antonio Rossi, Cristina Tárrega, Roberto Brasero, Mónica Pont, Irene Villa, Josep Pedrerol y Marta Riesco, acompañada por su pareja, Alejandro Caraza, tampoco se han perdido la fiesta de LA RAZÓN.

Roberto Brasero en la fiesta de LA RAZÓN Jesús G. Feria

La artista Daniela Blasco ha sido una de las invitadas que más miradas ha acaparado a su llegada a LA RAZÓN. La cantante, finalista del Benidorm Fest, no ha podido disimular su ilusión por acompañarnos noche tan especial.

Daniela Blasco en la fiesta de Navidad de La Razón. Jesús G.Feria

Mención especial para Gloria Camila Ortega y Rocío Flores. Tía y sobrina, inseparables, han posado juntas en el photocall y han desvelado sus planes para esta Navidad y sus deseos para el próximo año. "Salud, trabajo, felicidad y tranquilidad", ha desvelado la hija de Rocío Carrasco y Antonio David.

Rocío Flores y Gloria Camila en la fiesta de LA RAZÓN Gtres

El mundo influencer también ha estado muy bien representado por Ana Moya, que ha lucido tripita premamá. Junto a ella, Blanca Pombo, Isabel Marín, Rochi Laffon y la modelo Pina Montesdeoca, una de las modelos más aclamadas de nuestro país.

Blanca Pombo. Jesús G.Feria

Diferentes personalidades

Pedro Trapote y su inseparable Begoña García-Vaquero tampoco se han perdido la fiesta. Ni Tana Rivera, que ha sido una de las protagonistas de la cita, encargada de otorgar el premio a Inés Domeqc.

Junto a ellos, el juez Santiago Pedraz, acompañado por su pareja, Elena Hormigos, y Carmen Lomana.