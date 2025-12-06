Hablamos con Colate: "Tras años duros, tengo amor, amigos y familia"

La última vez que hablamos acababa de fichar por el CD Badajoz como consejero. Año y medio después, Colate Vallejo-Nágera (Madrid, 1972) es el presidente de este equipo, tras la renuncia de María Bernabé, sobrina de Isabel Preysler. Un ascenso que cree merecido «porque le estoy dando a este maravilloso club el valor que merece» y que solo es el comienzo de sus ambiciones. Para el empresario, honesto, asertivo y afectuoso en la distancia corta, su sueño es internacionalizar este club histórico mientras en lo personal aspira a que su hijo Nicolás, fruto de su complicada relación con la cantante Paulina Rubio, viva con él en España. Colate ha retornado a Madrid tras años en Estados Unidos para recuperar el calor de familia y amigos. Viendo los incontables cariños que acumuló en la fiesta de Navidad de LA RAZÓN, que compartimos este pasado jueves, es indudable que la añoranza ha sido mutua.

-Colate, ahora que es presidente del CD Badajoz, ¿qué ha descubierto del mundo del fútbol que desconocía?

El mundo del fútbol lo conozco de toda la vida, pero desde hace un año y medio soy parte de un equipo histórico. Lo que quiero poner remedio es a la desunión que hay entre este equipo y la administración. No veo apoyo real y hay una afición muy buena, que está cansada, y no solo de los malos resultados de los últimos años. Quiero arreglar ese enfrentamiento para que estemos unidos y podamos conseguir grandes cosas. Paz y gloria.

-¿Cómo es su día a día y qué trato tiene con los jugadores?

Al no vivir en Badajoz, porque viajo mucho entre Madrid y Miami, la relación no es diaria, pero cuando vengo intento estar tiempo aquí. Conozco a los jugadores, pero no solo a los de la primera plantilla, porque en el club tenemos unos 500. Lo que más quiero es dar valor a la cantera, que tenemos 25 equipos. Mira, un juvenil nuestro ganó el otro día al Real Madrid y este finde voy a ir a verles a Valladolid. Para mí lo más importante es la ilusión de los chavales. Estoy muy ilusionado con este proyecto.

-¿Se imagina sentado al lado de Florentino Pérez o de Enrique Cerezo en un partido de Copa del Rey?

No pongo límites a mis sueños. Lo de la Copa del Rey con Florentino podría pasar el año próximo y me haría mucha ilusión porque le tengo aprecio personal. En España tenemos mucha suerte con muchas cosas. Hay mucho interés internacional en nuestro fútbol. Yo estoy despertando interés en Badajoz, la ciudad de Hernán Cortés, el padre del mestizaje y de muchas cosas buenas que pasaron en Latinoamérica. En el Badajoz estuvo a punto de jugar Maradona. Lleva muchos años muy mal gestionado y quiero devolverle el prestigio.

-Además del CD Badajoz, ¿tiene más proyectos?

Acabo de grabar un programa de decoración para TVE que está muy bien. Me ha encantado la experiencia porque soy muy aventurero, pero lo mejor ha sido estar con mi hermana Samantha, que es mi todo. Este programa nos ha unido más y ahora nos abrazamos a todas horas.

-Es muy familiar, ¿qué ha influido, además, para pasar más tiempo en España?

He vuelto a España por la familia, para buscar oportunidades, amor, cariño y sobre todo a los míos, a los que he echado muchísimo de menos. Me encanta España y su gente. También me da pena ver el maravilloso país que tenemos y la división social que hay.

-¿Qué es lo que más extraña cuando está fuera?

En España se vive y en Estados Unidos se trabaja. Muchos creen que el paraíso es Miami, pero Madrid hoy en día es una de las ciudades más deseadas del mundo. Lo que pasa es que nos vendemos mal. Aquí es donde mejor se come por goleada, sin embargo, los italianos llevan vendiendo la pasta por el mundo años. Nosotros el jamón lo hemos enseñado fuera hace cuatro días.

-Escuchándole, da la sensación de que pasa por un gran momento vital…

Sí, estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, por muchas razones. Mi vida ha sido una aventura, con sus luces y sus sombras. La gente es consciente de cosas que he pasado muy duras, pero me encanta la pasión de mi hijo por España, lo español que se siente. Es un renacer. Siento como si los últimos 20 años hubiera estado viviendo una vida que no me correspondía. Tras años duros, ahora tengo amor, amistad y a mi familia. Ahora mismo voy por la calle sonriendo. Quizá también influye que acabo de hacer yoga, que es parte de mi «rutinoterapia».

-¿En qué consiste esa «rutinoterapia»?

Además de yoga, puedo caminar hasta 20 km en un día, estoy volviendo al spinning, al esquí de montaña, juego al fútbol con mi hijo…Todo cosas bonitas.

-¿Su hijo Nico vendrá por Navdad como otros años a Pedraza, en Segovia?

Aún no lo sé. Las Navidades me gustaría pasarlas con él pero todo depende de si consigo que venga para que pueda ver a su familia. Si no, iré yo a Miami.

-¿Qué le gustaría contarme si volvemos a hablar en un año?

Lo que más ilusión me haría contarte es que mi hijo está viviendo en España y que el CD Badajoz juega contra el Real Madrid en la Copa del Rey. Posicionar internacionalmente al Badajoz, porque soy muy ambicioso. Tengo salud, tengo todo….Ojalá tenga a mi hijo aquí entonces.