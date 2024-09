La hija de José Luis Gil desmiente los rumores de agravamiento: "Mi padre está mejor"

Irene Gil, hija del actor José Luis Gil, ha vuelto a hacer frente a los rumores sobre la salud de su padre. Conocido por sus papeles en series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', desde que hace algo más de dos años sufriese un ictus, el actor vive apartado del mundo de la interpretación mientras se recupera de las secuelas. No obstante, los rumores no han cesado y han sido varias las 'fake news' que han llegado incluso a publicar que el actor había fallecido.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra su padre?

Respuesta: Evolucionando bien, tranquilo. Este proceso es complicado y tiene días mejores y peores. Pero, en general, está mejor y más animado, tranquilito, bien acompañado, atendido y bien.

P: En las redes sociales le dieron por muerto…

R: Y es muy desagradable una situación falsa. Porque al salir ese bulo nos llamó mucha gente para darnos el pésame. Imagínese. No quiero entrar en polémicas, pero es tremendo. Pero aprovecho esta charla para tranquilizar a todos los que se preocupan por la salud de mi padre. Y lo duro que es que vayas a un sitio y te den el pésame… cuando tu padre sigue vivo y bien cuidado. Los que hayan propagado el bulo deben entender el efecto que tiene, las consecuencias.

P: Muchísima gente siente que José Luis no pueda volver a la serie “La que se avecina”, porque su personaje es muy querido.

R: Ya, lo entiendo, pero ahora mismo no está en condiciones de volver. Ahora lo que más necesita es tranquilidad. Es un ser entrañable, muy buena gente, que nunca se ha metido con nadie y es muy querido por todo el mundo.