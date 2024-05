El homenaje de Elio, viudo de Mariñas, en el aniversario de la muerte de su "querido Jesús"

Tal día como hoy, hace ya diez años, el periodista Jesús Mariñas perdía la vida a los 72 años y se marchaba para siempre una de las voces más destacadas de la prensa del corazón. Pasó sus últimos días en el hospital a consecuencia del cáncer de vejiga que padecía y que le quitó la vida, acompañado hasta el final de sus seres queridos, entre quienes se encontraba, por supuesto, su marido Elio.

El venezolano no olvida a su Mariñas por más que pasen los años, y aunque intenta seguir adelante, el doloroso recuerdo de su marido le acompañará para siempre. De hecho, suele tenerlo muy presente en sus redes sociales, donde comparte imágenes que se tomaron cuando disfrutaban de su vida juntos. "Feliz aniversario, mi querido Jesús", ha escrito Elio en su cuenta de Instagram este viernes, junto a una fotografía en la que el cronista rosa aparece feliz en una playa.

Hizo lo propio el año pasado, cuando alcanzó los 365 días sin su amado Mariñas. "Un año sin ti, mi querido Jesús. Siempre te tendré en mi mente y en mi corazón", comentó entonces junto a una recopilación de varias fotografías.

También tuvo un detalle con el periodista el pasado 3 de octubre, el día que Mariñas hubiera cumplido los 80 años: "Feliz cumpleaños mi querido Jesús. Que Dios te proteja, que yo lo haré siempre. Te quiero un montón".

Desde la muerte de su marido, a Elio no se le ha conocido pareja, pero intenta disfrutar de su tiempo libre rodeado de sus amigos, algunos muy conocidos como Gustavo Guillermo, el que fuera chófer de María Teresa Campos, y su mujer Ainhoa.

La última crónica de Mariñas

A lo largo de su larga y exitosa carrera profesional, Mariñas atizó con su mordaz pluma a cientos de personajes del corazón a través de las páginas de los principales medios del país. Entre ellos se encontraba LA RAZÓN, donde precisamente se publicó la última crónica del periodista el mismo día de su muerte.

Pese a su habitual tono descarnado, Mariñas dedicó sus palabras finales en este diario a celebrar las bodas de oro de Raphael y Natalia Figueroa. "Reconozco que en la vida he tenido la misma suerte de la que han gozado Raphael y Natalia Figueroa, aunque lo mío aún no haya llegado tan lejos. La pareja va a celebrar sus 50 años de casados, y aún no acaban de creérselo, porque, echemos la memoria atrás y cuando se dieron el «sí, quiero» en Venecia el 14 de julio de 1972, existía poca expectativa ante una pareja, aparentemente, tan dispar", escribió como punto final.