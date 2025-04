"Es hora de dejar de sufrir": el inquietante mensaje del hijo del rockero Richard Anthony diez años después de su muerte

El 19 de abril de 2015 falleció el padre tranquilo del rock. Así llamaban al cantante francés Richard Anthony, que murió a los 77 años en su casa de Alpes Marítimos a causa de un cáncer. Conocido por canciones como "J'entends siffler le train" y "A veces me pregunto yo", fue el líder de la generación yéyé francesa y vendió 50 millones de discos. Su versión del "Concierto de Aranjuez" consiguió más de ocho millones de ventas.

Diez años después de su desaparición, su hijo Alexandre Anthony Btesh sigue afectado, como se deduce de un mensaje en las redes sociales antes del aniversario de la muerte de su padre. Como una hermosa manera de rendirle tributo, compartió en Facebook la canción "L’an 2005" de su padre que acompañó con un texto: "Cada vez que toco, me piden una canción de papá, pero lloro antes de empezar". Y concluye: "De todos modos, pronto estaré con él".

Su conmovedora declaración, acompañada de un emoji de manos en oración, despertó la alarma en sus seguidores. Uno de ellos respondió: "No me digas, eres demasiado joven, amigo". Alexandre Anthony respondió: "Es hora de dejar de sufrir ". Le recuerda todos los días en sus redes sociales y no es la primera vez que expresa su tristeza.

En el cumpleaños de su padre, el 13 de enero, compartió otro conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook: "Papá, te deseo un maravilloso cumpleaños desde donde estés… Cada vez que toco, cada nota que sale de mi piano contiene una parte de ti. Siempre te he extrañado y te extrañaré terriblemente... Toda mi vida".

Alexandre, músico de profesión, tiene dos hermanos, Cédric y Xavier. En 2001 conoció a la modelo Sarah Marshall, madre de su hijo Zoltan, que nació el 24 de junio de 2002. Contrajeron matrimonio en febrero de 2003, pero sus respectivos padres, Mike Marshall y Richard Anthony, no asistieron a la ceremonia nupcial. La pasión derivó en un descenso a los infiernos que acabó con el divorcio en 2005.