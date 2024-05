Ibai Llanos vive su peor experiencia con el picante: “Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo”

Ibai Llanos vivió este fin de semana la Gran Final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul en el Estadio Azteca. Sin embargo, este viaje no terminó como él esperaba y tuvo que asistir a un hospital por pasarse con la comida picante. Lo ha compartido en sus redes sociales, tanto en “Instagram” compartiendo imágenes de su habitación, hasta en “X”, donde las bromas al prestigioso youtuber no han hecho más que comenzar.

Ibai Llanos en un hospital mexicano Instagram

La gastronomía de México ha superado al organizador de “La Velada del Año”, que compartía su decisión de “no tomo más picante nunca más”. En un mensaje compartido en su cuenta de “X” también ha querido relatar cuál era el remedio a tan desagradable situación: “Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme”.

No han sido pocos los que han reaccionado preguntándole por el contenido de esa inyección: “No lo sé, me dice 'te va a doler' y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro”, desvelaba el youtuber sobre esta situación dolorosa y cómica a partes iguales.

No han tardado en llegar otro tipo de mensajes, menos amables, pero que en cierto modo le trataban de animar, en los que sus seguidores bromeaban sobre la situación que acababa de compartir. Los memes han sido muy variados, desde el del vasco bailando a la espera de su taco, hasta los que preguntaban que por dónde se había comido el burrito.

Lo cierto es que muy posiblemente esta situación no se deba a una comida puntual. El youtuber, desde que está en el país Latinoamericano ha disfrutado libremente todo lo que había, y eso incluye la comida picante muy típica de todos los platos mexicanos. Días antes de dar la noticia, Ibai compartía un tuit disfrutando de un taco en un bar: “Viendo el Cruz Azul - América en una taquería de México con todo dios gritando voy a vivir cine voy a disfrutar”. Finalmente terminó disfrutando demasiado de la comida.