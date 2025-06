La boda de Makoke con Gonzalo, en jaque por un incómodo testimonio: “El chico es grande en todos los sentidos”

Makoke está enamoradísima. Tanto, que incluso quiere repetir experiencia y volver a pasar por el altar, tras sus fracasos del pasado, especialmente el doloroso que supuso su intentona con Kiko Matamoros. Ahora quiere probar suerte con Gonzalo, el novio por el que bebe los mares y con el que lleva ya dos años saliendo. Después de tres meses separados por su participación en ‘Supervivientes’, la protagonista ha confirmado sus planes de pasar de nuevo por la vicaría, incluso fijando ya una fecha en el calendario.

Eso sí, quizá se está precipitando, pues las últimas informaciones ponen en jaque sus planes de vestir de nuevo de blanco. No ha confesado el día de su enlace, pero sí que será en cuestión de meses, pues será el próximo septiembre. Pasará los meses de verano planeando su gran día, pero este martes se le ha agriado tanta felicidad tras el surgimiento de un incómodo testimonio: el de Marcia Di Lele. La brasileña vuelve a la carga y confiesa que ha tenido un affaire con Gonzalo, prometido de Makoke. Y ha dado todo lujo de detalles de su apasionada noche.

Marcia Di Lele pone en jaque la boda de Makoke con Gonzalo

“Estoy llena, pletórica, no me cabe más amor. Estoy pasando unos meses y unos días mega felices”, reconocía la protagonista en la fiesta final de ‘Supervivientes’, tras pasar unos días con sus hijos y sus nietos. Por supuesto, también con su prometido. Pero la brasileña que puso en jaque la relación de Ágatha Ruiz de la Prada con Luis Miguel Rodríguez, se ha propuesto hacer lo mismo ahora con Makoke y Gonzalo, hablando de la noche que pasaron juntos. Y, al parecer, quedó muy satisfecha, pues todo son alabanzas hacia su prometido.

“Yo conocí a Gonzalo y es una persona maravillosa. Es un hombre súper guapo”, comenzaba a desgranar Marcia Di Lele lo suyo con Gonzalo, a quien en la cama le define como “un toro”. Un calificativo que confirmó después Makoke: “Sí, es un toro, es un toro de miura, pero no sabía que lo conocía. No tenía ni idea”. Ante su desconocimiento, desde ‘Vamos a ver’, programa de Telecinco, han querido ofrecerle nuevos y escatológicos detalles de su encuentro sexual. “El chico es muy grande. Grande en todos los sentidos y ahí me he quedado, porque yo no he podido”, confiesa entre risas la brasileña sin ningún pudor.

Marcia Di Lele reaparece y suelta una bomba sobre Makoke: "Su novio es un toro, yo no pude. Todo grande" Europa Press

Marcia recuerda que conoció a Gonzalo en una conocida discoteca de Madrid: “Él se acercó a mí a la barra de la Fortuny y me ofreció beber algo diciendo que era una chica guapa. Yo le miré…”. Parece que congeniaron, pues según ella la noche terminó en su loft de Sanchinarro (Madrid), el cual recuerda que estaba impoluta: “Es un hombre muy ordenado”. A pesar de lo que pasó entre ellos, dice que Gonzalo “está muy enamorado de Makoke y Makoke muy enamorada de él”.

Pero más allá de este affaire, del cual no dicen cuándo sucedió, pero sí que fue antes de la aparición de Makoke, Marcia Di Lele adelanta que él “está indagando cositas, quiere saber si realmente ella está solo con él”. Con todo esto, desde el programa de Telecinco ponen en jaque la celebración de la boda entre los tortolitos, aunque ya subrayan lo difícil que resultará separarles, pues están enamoradísimos. Y es que justo este lunes celebraron su segundo aniversario como novios: “Makoke está en su burbuja de amor y le da igual todo”, destacan.