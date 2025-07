El ex de Tana Rivera, bajo ayuda psicológica tras su abrupta ruptura: “Tiene un gran disgusto”

Este verano está siendo muy distinto para Tana Rivera. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo afronta estos calurosos meses como una joven soltera, después de haber puesto punto y final a su relación con Manuel Vega. Una historia de amor que ha perdurado durante cuatro años y en la que ya se preguntaba sobre si darían el paso de casarse, pero que ha terminado de forma abrupta e inesperada. Él está destrozado y tratando de recomponer los pedazos de su maltrecho corazón.

El empresario sevillano siempre ha sido muy discreto en sus apariciones públicas y no ha querido nunca que el foco mediático se desviase a él. No huía de la prensa, pero tampoco le rendía cuentas cuando acudían en busca de la nieta predilecta de la duquesa de Alba. Está siendo un duelo muy complicado de afrontar para el joven que, según publica ‘Informalia’, ha tenido que recurrir a la ayuda psicológica para sobrellevar el revés amoroso. Y es que esta vez parece que su ruptura es definitiva y no tanto como las anteriores crisis.

Tana Rivera y Manuel Vega, dos años de una relación alejada de los focos Europa Press

Habla el entorno de Manuel Vega sobre su ruptura de Tana Rivera

Desde el círculo más próximo del joven empresario sevillano han roto su silencio. Lo hacen para alertar de su situación, pues no levanta cabeza desde que Tana Rivera pusiese fin a su romance. Cuatro años de amor que han llegado a su final y que él no llega a asimilar: “Es que Manu está muy enamorado. Tiene un gran disgusto y, sobre todo, le afecta mucho que se haya comentado en los medios que podría haber sido infiel a Cayetana. Se ha dicho que le gustan las mujeres y que, por su trabajo en el mundo de la noche, le resulta difícil ser un hombre de una sola chica. Pero no ha habido terceras personas, esa es la verdad”.

Desde la familia Vega quieren defender el honor de Manuel, poniendo la mano en el fuego por su lealtad a Tana Rivera. Desmienten cualquier rumor que ponga adentre en la escena a una tercera personal y niegan también que haya caído en la tentación con otras féminas durante los cuatro años que han estado compartiendo sus días. Al menos sí hasta el pasado mes de mayo, cuando se les vio en la Feria de Abril, de casetas con amigos y en La Maestranza. Desde entonces no han vuelto a dejarse ver juntos en público, siendo el momento en el que se emplaza su ruptura, incluso ya antes entre rumores de crisis.

Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo en Ibiza Instagram

Sea como fuere, Manuel Vega y Tana Rivera han separado sus caminos en verano. Eso sí, ambos en aguas pitiusas. Él ha querido encontrar cierta paz en Formentera, con sus hermanos y no tanto con las féminas exuberantes que se ha comentado que viajaban con él en el barco, aunque nadie pudo fotografiar. Ella, en cambio, con su madre Eugenia y su pareja, Narcís Rebollo, en Ibiza, también a bordo de una embarcación. La ahora expareja ha elegido las islas pitiusas para su primer verano como solteros, separados por unos kilómetros de mar Mediterráneo, pero también por un océano de diferencias que hacen difícil su reconciliación.