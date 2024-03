Iñaki López: "Siempre se me han resistido los expresidentes"

«Siempre he sido partidario de que el rigor, en la información, no tiene que ser «rigor mortis». Dentro de mi forma de trabajar, el humor es un fundamental». Iñaki López (Portugalete, 1973) es lo que parece. Natural, honesto, comprometido y muy divertido. Como muestra de lo último, las incontrolables carcajadas de Cristina Pardo en «Más vale tarde», el programa que prescriben en La Sexta. Quizá por todo lo anterior, en su casa, Atresmedia, le quieren dar más minutos. Será en un nuevo formato, «López y Leal, contra el canal», en el que el vasco compite con Roberto Leal en pruebas físicas y mentales. El vencedor de este concurso, presentado por la sevillana Eva González, recibe como premio un hueco de un cuarto de hora en el prime time de Antena 3 para hacer lo que le apetezca. Mientras eso llega, hemos charlado del caso Ábalos o de su pasión por el rock.

Carlos Alsina ha confesado que algunos políticos, como Yolanda Díaz, nunca han querido ir a su programa. ¿A usted le han hecho luz de gas?

Siempre se me han resistido los expresidentes. Lo hemos intentado mil veces con José María Aznar, con Zapatero y con Felipe González.

Durante su etapa en «La Sexta Noche», ¿recuerda algún sábado especialmente tenso?

Cuando empezamos teníamos una tertulia con periodistas y políticos. El representante del PP era Francisco Granados, un tipo muy amigable y «salao» Cuál no sería mi sorpresa saber que estaba metido en una de las grandes tramas de corrupción. Recuerdo que fue duro aquel sábado en el que salió la información sobre sus trapacerías, que él negó rotundamente.

En breve, hará trasbordo a Antena 3 para competir con Roberto Leal. El premio es «ganar» 15 minutos extra en el horario estelar. Como se ponga de moda el pago en especie....

El programa se llama «López y Leal contra el canal» y ese nombre ya me parece maravilloso. Ha sido una experiencia acojonante. Muy loco, nos hemos lesionado, hecho moratones…

«Más vale tarde» ha mejorado pese a tener enfrente una lucha de tronos entre Ana Rosa y Sonsoles. ¿Sus mejores armas?

No me suelo fijar mucho en esos datos, pero tendrá que ver con lo bien que lo pasamos. El programa tiene su personalidad y el hecho de que hayamos hecho del comer, por ejemplo, un formato. Sé que hay gente que nos pone para vernos comer. Y yo, por ellos, sacrifico mi figura.

Iñaki López aclara el paradero de su compañera Atresmedia

Ramón García, Carlos Sobera o usted mismo. ¿Qué tienen los comunicadores vascos para que las cadenas les bendigan?

La posibilidad de trabajar en la cadena pública vasca, de probar distintos formatos, con libertad... Y luego, ser unos caramelitos en dulce para las cadenas nacionales. Pues oye, encantados, y que siga la racha, porque hay cantera y gente estupenda allí.

Carlos Sobera fue su profesor de Derecho en la universidad, donde iba a clase con Emma García. ¿Cómo fueron esos maravillosos años?

Estaba acabando Publicidad y compartía clase con Emma García. ¡Era una de las beldades de la clase! La recuerdo muy tímida y guapa. Carlos Sobera era un tipo muy divertido, pero ponía unos exámenes muy complicados. A la hora de examinar, no regalaba un punto. Por cierto, me puso un cinco «raspao».

Su pareja, Andrea Ropero, también es periodista en «El intermedio». ¿Qué es lo mejor y lo menos bueno de tener sus trabajos en la misma Sexta?

Lo mejor de tener trabajos parecidos es que se entienden muy bien determinados horarios, como trabajar de noche durante nueve años, como fue el caso de «LaSexta noche». La gran fortuna que tenemos Andrea y yo es que no nos llevamos el trabajo a casa. Es entrar por la puerta y nos olvidamos.

Se sabe que le chifla la música y el Atlhetic de Bilbao. ¿Otras pasiones no remuneradas?

Jamás escucho el fútbol a no ser que juegue el Athletic de Bilbao. Mi gran pasión es el «rock ‘n roll». Soy «rocker» antes que periodista. Últimamente, una iniciativa ruinosa en la que estoy metido, que es un sello discográfico para sacar discos en vinilo y singles de 45 revoluciones por minuto, me ocupa bastante tiempo. Nos dedicamos a grabar a bandas de amigos para sacarles pequeñas tiradas de discos. Entre eso y salir a cenar con Andrea y con los críos, se me va el ocio.

¿Se atreve a adelantar los siguientes capítulos del culebrón Ábalos?

Lo de Ábalos no deja de sorprenderme, porque apostaba que se iba. También le creí cuando aseguraba que había roto contacto con Koldo García y resulta que vemos una foto de hace un mes. No ha tardado ni veinticuatro horas en engañarnos…

Ha ironizado con otro adelanto electoral para el próximo 15 de agosto. Bromas aparte, ¿cree que Pedro Sánchez conseguirá agotar la legislatura o le van a agostar?

Pedro Sánchez no parece que tenga un buen momento, entre el frenazo a la ley de amnistía, el resultado de las gallegas y ahora lo de Ábalos. Pero es verdad que este hombre nos ha sorprendido una y otra vez, así que apostaría a que es capaz de acabar la legislatura. Porque cosas más raras ha hecho y es un superviviente nato. En ese sentido, creo que va a ser capaz de agotarla. A trompicones, constantemente enfadado con Junts y seguramente con el resto de sus socios.