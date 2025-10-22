Isabel Preysler por fin se sincera sobre sus sentimientos por Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó

Isabel Preysler ha presentado este miércoles sus memorias, “Mi verdadera historia” (Espasa). Una esperada “exclusiva” de más de 300 páginas y 16 capítulos en las que se sincera sobre los episodios más destacados -y desconocidos- de su vida, desde sus primeros años en su Filipinas natal hasta su polémico romance con Mario Vargas Llosa, cuya relación terminó con una dura carta que ella escribió al peruano tras un vergonzoso episodio de celos: “Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas”.

Tampoco escatima en detalles sobre sus hijos, sobre todo en el caso Tamara Falcó, quizás la más mediática de todos, digna heredera de su trono en el couché y a la que define como “la más alegre y divertida de la familia”.

De hecho, ha sido la marquesa de Griñón la única de la familia que ha acompañado a su madre en la presentación, destacando ante cerca de un centenar de periodistas lo orgullosa que se siente de Preysler: “Evidentemente, en nuestra familia no todo son cosas bonitas, y creo que ha tratado temas muy complicados con esa elegancia que la caracteriza. Le agradezco su honestidad, porque son cosas que yo ni siquiera sabía. He descubierto no solo a una madre, sino a una mujer. Esta ha sido la primera vez que leía su versión de lo que ha pasado y me lo contaba. Gracias por este legado y enhorabuena”.

Ella sabe de primera mano que la vida no siempre es un camino de rosas. Hace tres años atravesó por uno de los momentos más complicados de su vida, cuando zanjó su relación con Íñigo Onieva -con quien se había comprometido solo unos días antes- tras conocer que le había sido desleal. Un episodio doloroso que su madre recuerda en su libro: “Prefiero no hablar sobre lo muchísimo que sufrió con la ruptura por la infidelidad y todo el escándalo que se organizó alrededor de ella. Estoy segura de que, de no haber sido por todos nosotros, no lo habría superado. Al final, decidió perdonarle”.

Isabel Preysler presenta sus memorias Daniel Gonzalez Agencia EFE

Pocas palabras más dedica Preysler a lo ocurrido, y en su libro prefiere no entrar en detalles sobre cómo es su relación actual con su yerno. LA RAZÓN le ha preguntado directamente si ha logrado perdonarlo por todo el daño que ocasionó a su hija.

“Tamara cree en el perdón y me ha hecho creer en el perdón a mí también. Vía Tamara, he llegado a querer a Íñigo, y ahora le quiero como a un hijo más, tanto como a Fernando (marido de su hija Ana Boyer) y a Cristian (esposo de su hija Chábeli Iglesias)”, ha zanjado la filipina, provocando un espontáneo aplauso entre los asistentes a su presentación. Se le ha pasado -o no- mencionar a Anna Kournikova, la mujer de Enrique Iglesias.