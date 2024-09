El inquietante mensaje de Sara Carbonero: "Sigue enseñándome, aunque duela"

Sara Carboneroha querido sincerarse en redes sociales ahora que llega el fin del verano, una etapa que ha vivido con intensidad y como ella misma valora con "claros y grises", pero convencida de que no quiere mirar atrás y haciendo una petición a la vida.

Una confesión a la que sus tres millones y medio de "followers" están acostumbrados pero que ha causado confusión a alguno de ellos. Los últimos meses de la periodista deportiva han estado marcados por los rumores de su ruptura con Nacho Taboada, rumores que finalmente no fueron más que eso. Las publicaciones que ha compartido en el último mes son una muestra de su verano en Corral de Almoguer, y reflexiones sobre su momento actual y sus retos futuros. Además, su reciente viaje a Panamá de la mano de UNICEF le ha servido para adquirir nuevos aprendizajes.

En su último post, Carbonero hace balance de todo ello y reconoce que "ha habido un poco de todo". Palabras especiales dedica a sus "amigas y amigos refugio y paraguas", así como para la "familia coraje". También para el "ilusionante" arranque de temporada de su firma de moda, Slowlove, así como gratitud por poder seguir acompañando a sus hijos, Martín y Lucas, en su primer día de colegio. Se alegra hasta de haber visto las ocho temporadas de la serie de los 90, "Los Serrano".

Todo ello formaría parte de sus momentos "claros", pero también ha habido mención especial para los "grises" como los "muchos virus, que aún colean" o los planes con "fecha en el calendario" que no han podido cumplirse. De todo ello saca algo positivo. "Si no sientes ninguna sombra es porque no estás bajo ninguna luz", ha extraído del perfil de Instagram de su amiga Candela Peña.

Además, a la nueva estación Carbonerole pide que le siga enseñando "aunque duela", a separar "la paja del trigo" y a elegir siempre el camino correcto. "Lo sé porque cada vez es menor mi interés por mirar atrás".