Isa Pantoja, entre dos madres:¿de quién es su corazón?

Se avecina tormenta en el clan Pantoja. Aún no se conoce la fecha exacta, pero en apenas mes y medio viajará a España Roxana Luque, la madre biológica de Isa, con la intención de ver a su hija y de cambiar impresiones con Isabel Pantoja. Ni la una ni la otra quieren saber nada de esta mujer peruana de origen humilde que pretende presentarse a las elecciones de congresista de su país en el 2026.

Roxana lo ha dejado muy claro: «Quiero ir a España y tengo intención de visitar Cantora. Mi sueño es encontrarme con mi hija. Las esperanzas de contactar con ella nunca se pierden, verla y abrazarla…» Una fuente cercana a Isa nos recuerda que a la hija adoptiva de la tonadillera «no se le pasa por la cabeza citarse con esta mujer. Insiste en afirmar, aunque ahora no tenga contacto con ella, que su madre es Isabel. Ya lo dejó muy claro en una entrevista en el desaparecido “Deluxe” y no ha cambiado de opinión».

Aun así, la peruana tiene muy claro que no tirará la toalla. Y aclara que su único interés es iniciar una relación, indudablemente desde la distancia, con la hija que dio en adopción cuando era apenas un bebé, por la imposibilidad de mantenerla económicamente. A lo largo del tiempo ha seguido la trayectoria vital de Isa y conoce los detalles de su existencia gracias a los medios de comunicación. Se le olvida que hace unos años ya expresó su idea y la respuesta de su hija fue que no la buscara porque se cerraba a conocerla.

Ahora la realidad distaría mucho de un simple y emotivo encuentro materno filial, ya que por medio habría una jugosa exclusiva en televisión y en una revista. El tema cuenta con el suficiente morbo como para captar la atención de audiencia y lectores. Isa se enteró de su adopción porque «mis amigos del colegio me lo dijeron. Y fue un ‘shock’, no me lo esperaba, siempre pensé que mi madre biológica era Isabel Pantoja. Mi madre me llamó desde la cárcel cuando se enteró de que Roxana Luque quería venir a España por primera vez y que había concedido una entrevista a una televisión».

En su momento, Isa reconoció en un «Deluxe»: «No debo conocer a Roxana Luque porque creo que traicionaría a mi madre Isabel si lo hiciera. Y tampoco es que me salga propiciar ese encuentro».

En «La Casa Fuerte» desveló también por qué hizo caso omiso a la aparición de Roxana en aquella entrevista de «Lecturas». «No quise saber nada de ella porque, si realmente me quieres encontrar, tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme. Mi madre lo que me dijo fue que si Roxana hubiera venido a Madrid y dijera “quiero hablar con mi hija”, ella no le habría dicho a esa mujer que no, sino que le contestaría “gracias por la hija que tengo”. El problema fue como se expresó en su entrevista».

Roxana reside en la localidad peruana de Arequipa, y su nivel de vida parece ser mucho mejor que cuando se separó de su niña. Retomó sus estudios de Secundaria y pretende convertirse en enfermera. El deseo final es lograr un escaño en el Congreso con el fin de «defender a todos aquellos que se encuentran en situaciones precarias. Esa es mi meta, ayudar a los más desfavorecidos».

«Mi infancia fue muy dura, muy precaria. Vivía con mis papás, éramos muchos hermanos y mis papás no nos podían dar todas las comodidades. Mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba como peón de obra, su sueldo era muy bajo y no nos podía mantener a todos. Había mucho cariño y éramos felices, pero en lo económico nuestra situación era muy precaria», explicó en otra entrevista. Y añadía: «Soy feliz de saber que Isa ha tenido una vida mucho mejor que la mía. Pienso en ella todos los días y entiendo que hoy está en manos de Dios y de mi hija que tengamos, por lo menos, una soñada relación de amistad. No pretendo usurpar el papel de Isabel Pantoja, pero creo que también merezco que Isa me tenga en su corazón».

Desde Cantora nos llega la impresión de que «las puertas de la finca no se abrirán para esta mujer. A estas alturas de la vida, Isabel lo tiene clarísimo. Centrada en sus próximos conciertos, no quiere nuevos problemas en su vida. Tiene bastante con Hacienda y con los desafueros con sus hijos».