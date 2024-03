La "mejor amiga" de Isabel Pantoja rompe su silencio para defender a su familia

Nunca una foto de dos mujeres paseando por la calle dio tanto que hablar. Este miércoles la revista "Lecturas" publicó en su portada una imagen en la que Isabel Pantoja aparecía junto "su mejor amiga" en Córdoba, un titular aparentemente baladí e inofensivo pero cargado de segundas intenciones si se tiene en cuenta el historial y los rumores que siempre han acompañado a la tonadillera.

La mujer en cuestión era Mariló de la Rubia, una de las mejores amigas de Pantoja desde hace más de veinte años y, junto a su hermano Agustín, su más firme apoyo. Los viajes de la cantante a Córdoba no son una novedad, y cuando visita la ciudad suele hospedarse en casa de su íntima, una costumbre que no se sale de lo normal en una relación de amistad.

Sin embargo, hay quien ha querido buscar tres pies al gato y arrojar la sombra de la duda sobre el tipo de vínculo que hay entre ellas.

Aunque Isabel Pantoja está acostumbrada a este tipo de situaciones, parece que a su amiga no le ha hecho ni pizca de gracia aparecer en la portada de una revista, y mucho menos que se insinúe con insidia que entre ellas puede haber algo más que amistad.

"Isabel está tranquila, porque sabe la realidad de la relación. Su familia y entorno sabe lo que existe y le da igual que le saquen fotos, pero Mariló está preocupada y muy molesta", indicó Paloma García-Pelayo en "Y ahora Sonsoles".

De la Rubia es gerente de una clínica oftalmológica en Córdoba y no le gustaría que esta inesperada exposición pública fuera en detrimento del negocio, los empleados o incluso alguien de su familia, y ha decidido dar un paso al frente y romper su silencio para defender sus intereses y los de sus allegados.

Isabel Pantoja Gtres

A golpe de comunicado, Mariló ha avisado con emprender acciones legales contra todo el que, mediante su palabra o publicaciones, pueda provocar cualquier tipo de daño o contratiempo a ella o su círculo íntimo.

"Muy señores nuestros:

Quiero poner de manifiesto que después de los hechos contenidos en los últimos días y de la relevancia que ha tenido en los distintos medios de comunicación, que si se produjera un daño tanto en mi persona como en cualquier miembro de mi familia, e incluso daños a los trabajadores y/o profesionales vinculados a Clínica Maser SL, no dudaré en tomar y emprender todas las acciones legales necesarias para reponer el daño causado".

Isa Pantoja Instagram

Su paso al frente contrasta con el perenne silencio de Isabel Pantoja y el de su familia. En este caso, ha sido su hija Isa, con la que no tiene relación desde hace meses, la que ha dejado claro que no piensa hacer ningún comentario sobre la relación entre su madre y Mariló: "No quiero decir nada y no voy a decir nada de eso. No voy a decir nada, nada, nada, nada. Yo se las cosas me entero por vosotros, entonces no sé No te voy a responder a nada de eso, nada. No quiero decir nada".