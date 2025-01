Isa Pantoja duda de las intenciones de Diego Gómez al poner en jaque a su madre

La gran sorpresa que le deparaba el pasado a Isabel Pantoja ya se ha materializado. Diego Gómez, quien siempre había decidido guardar silencio sobre los tres años que duró su amor, ha decidido contar qué sucedió entre él y la tonadillera. Mucho ha llovido desde sus años felices, según él, los más dichosos para ella. Después de él todo comenzó a torcerse, no solo en su entorno familiar, donde los conflictos están a la orden del día, sino también en el amor tras la aparición en escena de Julián Muñoz, así como sus innumerables problemas económicos y con la justicia. Para recordar aquellos tiempos mejores, el que fuese su pareja ha querido poner sobre el tapete informativo cómo se inició su romance, recordando sus primeras citas y noches de pasión. También las diferencias irreconciliables que propiciaron su final. Pero también se guardaba referencias a su familia, desde la madre Deña Ana, los hermanos y, por supuesto, también los hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Esta última ya ha respondido.

Diego Gómez TardeAR

“Concedo esta entrevista por pura empatía a Isa, esa es la primera razón, la segunda es porque me apetece”, reconoce con sinceridad Diego Gómez, antes de poner los puntos sobre las íes y, de paso, en jaque a su ex. A la cantante se le han puesto los pelos de punta al verle sentado concediendo una entrevista a ‘TardeAR’ con ella como principal hilo conductor. Especialmente por los temas que ha tratado, tan dolorosos para ella: “Para una madre, los hijos deben ser lo primero. Agustín podrá tener cierto grado de culpabilidad en el trato con Isa, pero la responsable final siempre es Isabel. Si yo no quiero que a mi hija se la trate de alguna forma, pongo los medios para que eso no vuelva a ocurrir. La responsable eres tú, por mucho orgullo y soberbia que pueda tener, además de razones… son sus hijos”, sentenciaba el empresario.

Ya le ha tocado el turno de palabra a Isa Pantoja, quien no esperaba recibir este apoyo de una persona que conoce bien lo que se cocía en Cantora. Se ha reservado a ocupar su puesto como colaboradora en ‘Vamos a ver’ para responder: “Razón no le falta en lo que dice de mi tío, yo he dicho un montón de veces eso, le doy completamente la razón”. La mujer de Asraf Beno atesora muy buen recuerdo de los años que compartió junto a Diego Gómez. Es más, ella sí que ha mantenido el contacto con él después de que su madre le diese el último beso para no mirar atrás: “Hemos tenido contacto en momentos así, importantes, como felicitarme por la boda o el embarazo, o después de mi entrevista, que me ofreció todo su apoyo”. Un gesto que demuestra que su compromiso por su bienestar no solo es de cara a la galería como excusa para dar su entrevista más inesperada, sino también en privado con la protagonista.

Isa Pantoja junto a su madre, Isabel Pantoja Gtres

“La última vez que nos encontramos, realmente porque yo quise, fue hace años y hablamos, pero tampoco me va a contar esas cosas tan íntimas, ni yo le voy a preguntar”, sigue detallando cómo ha sido su vínculo estos años. Pero es consciente de quién debe poner según qué temas en la palestra o, al menos, sí tratarlos con ella en la intimidad: “Si alguien me tiene que contar algo es mi madre, si le cuesta hablar del simple hecho de mi adopción, qué me va a contar de su vida amorosa. Así que él me contó, pero no con tanto detalle”, reconoce, en referencia a su entrevista en televisión. Unas declaraciones que ella no critica, pues le considera con derecho propio a confesarse: “Han hablado otras personas que no han estado presentes tampoco en aquellos episodios, así que está en su derecho.

Ahora bien, Isa Pantoja duda en parte de la motivación que persigue Diego Gómez a la hora de poner en jaque a su madre y salir en su defensa. No comprende muy bien que lo haga por empatía hacia ella, por poner justicia en un debate público en el que todos se han volcado con la hija de Isabel Pantoja, salvo sonadas excepciones como Kiko Rivera o Raquel Bollo. “Por empatía hacía mí…. Él me mandó un mensaje de apoyo, pero realmente de mi habla poco, él habla de la relación con mi madre y yo no tengo nada que ver en que haya dado el paso de contar esas cosas que desconozco y que me interesan cero patatero. Conmigo ha vivido cosas cuando era pequeña y esa parte está muy bien, pero él habla de Isabel como pareja, no como madre”, sentencia sincera.