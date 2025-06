Las Mellis cargan contra Isabel Pantoja: "¿Podrá dormir tranquila?"

La guerra fría en Cantora suma un nuevo capítulo. Esta vez, con la pólvora encendida por Raquel y Vivi, más conocidas como "las Mellis", quienes han alzado la voz -y el dedo acusador- contra Isabel Pantoja. Las exíntimas de la tonadillera no comprenden el mutismo de la cantante ante una noticia tan trascendental como el nacimiento del segundo hijo de su hija, Isa Pantoja, quien se convertía en madre por segunda vez el pasado domingo junto a su pareja, Asraf Beno.

La respuesta de Isabel ha sido, de momento, el silencio. Y ese silencio, cargado de distancia emocional, ha terminado por colmar la paciencia de las Mellis, que han decidido dejar de callar. Desde sus redes sociales, han lanzado un mensaje demoledor que no deja lugar a matices: "¿Podrá dormir tranquila?", se preguntan, con una mezcla de asombro y decepción que traspasa la pantalla.

Dardo envenenado

Pero la crítica no se queda ahí. En un ataque frontal, las artistas flamencas insinúan que Pantoja ha dejado de ser la madre que ellas conocieron: "Ésta no es la Isabel Pantoja que nosotras conocimos: una madre protectora de sus hijos y de sus nietos, que se desvivía y se preocupaba por ellos". El dardo está envenenado y no necesita más explicación. La imagen de la matriarca entregada y protectora que reinaba en Cantora parece, según ellas, cosa del pasado.

Asraf Beno con su hijo Cairo e Isa Pantoja Instagram

A la ya fría relación entre madre e hija, que ha alimentado titulares durante años, se suma ahora un gesto -o la ausencia de él- que las Mellis no están dispuestas a justificar. "Le puede más su ego y su rencor que el amor que le pueda tener (si es que lo tiene). Ya que si lo tuviera no actuaría así", sentencian sin piedad, arrojando sombra sobre los sentimientos de la artista hacia su propia hija.

El distanciamiento entre Isabel Pantoja e Isa se ha convertido en uno de los dramas familiares más sonados del panorama mediático español. Y si bien en otros tiempos las Mellis hubieran sido las primeras en salir a defender a la tonadillera -"Si hace diez años nos dicen que íba a pasar esto, habríamos sacado la cara por ella sin pensarlo", recuerdan-, hoy parecen haber cambiado de bando. O, al menos, han dejado de mirar hacia otro lado.

Porque, cuando ni el nacimiento de un nieto consigue tender puentes, la pregunta de las Mellis resuena con más fuerza que nunca: ¿Dónde quedó aquella Isabel?