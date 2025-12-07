Isabel Luna, la ilusión inalcanzable de Ortega Cano

Son amigos y compadres, nada más, por mucho que algunos medios de comunicación se empeñen en unir sentimentalmente a José Ortega Cano con la cantaora Isabel Luna, ella deja muy claro que "lo único que existe entre nosotros es una buena amistad. Es mi compadre, el padrino de bautismo de mi hijo". Y añade que no pretenda buscar algo más donde no lo hay".

Isabel y el veterano torero se conocen desde hace más de treinta años, y son varias las veces que se ha intentado montarles un noviazgo, tal y como o ocurrió hace unos tres años, cuando también coincidieron en el restaurante La Giralda, el local madrileño donde ella canta. El mismo en el que cenaron juntos, acompañados de la hermana y el cuñado de Ortega, esta misma semana.

Jose Ortega Cano y de fondo la cantante Isabel Luna GAA GTRES

Este mismo sábado, una reportera le preguntaba a José si tenía ganas de enamorarse y su respuesta fue que no se cierra al amor. Además, mandó un mensaje muy directo a su ex mujer, Ana María Aldón, para intentar poner paz entre la madre de su hijo pequeño y su hija Gloria Camila: "En unas fechas como estas, a punto de llegar las Navidades, pido paz, mucha paz, entre todos".

Y veremos si las dos hacen caso a esta petición o siguen lanzándose dardos desde los platos de televisión. Porque es evidente que su relación es inexistente.