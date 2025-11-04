Ortega Cano carga contra Ana María Aldón: "Ella tiene que corresponder"

El clan Ortega vuelve a estar en primera línea mediática después del regreso de Gloria Camila de "Supervivientes: All Stars". La hija de Rocío Jurado se sentó en "¡De Viernes!" este fin de semana y habló sin tapujos sobre la relación con su hermana, Rocío Carrasco, y el conflicto con Ana María Aldón, exmujer de su padre y madre de su hermano José María, y la hija de la diseñadora, Gema Aldón. La hija de Ortega Cano anunció que tomaría medidas legales contra la hija de su exmadrastra que le acusaban de haber sido e ser culpable del presunto intento de suicidio de Ana María Aldón: "Es una acusación muy fuerte y, de hecho, lo pondré en manos de mis abogados para ver qué se puede hacer. Decir que tu madre se ha querido suicidar por mi culpa me parece muy fuerte y tendrá que demostrarlo. También que Ana, si es así, que lo diga".

Las palabras de Ana María Aldón

Tras la entrevista de Gloria Camila, Ana María reapareció en "Fiesta" y respondió a las palabras de la hermana de su hijo, negando que ella acusara directamente a Gloria de ser quien provocara sus intenciones autolíticas. Aldón insistió en que las explicaciones se las tendría que dar su hija Gema y no ella, que fue la persona que lo insinuó y le pidió que dejara de decir que ella habla mal del diestro.

José Ortega Cano, Ana Maria Aldón y Gloria Camila en una imagen de archivo UAT GTRES

Además, Ana María expresó públicamente su preocupación por María del Rocío, hija de Michu, ya que no sabe si tiene algún tipo de responsabilidad con la menor. "Quiero saber si tengo algún compromiso legalmente. Entiendo que alguien se debería de poner en contacto conmigo porque hay una irregularidad", declaró la diseñadora. "Necesito que legalmente alguien con un peso importante en el marco de la legalidad me diga qué tengo que hacer, si tengo alguna responsabilidad, no hablo de la moralidad. No es que yo quiera o no quiera, pero, si me necesitan, ahí estoy. Debo saber si estoy comprometida a hacer algo, qué tengo que hacer yo ahora", insistió.

Ortega Cano responde

Este lunes, el diestro fue uno de los asistentes al homenaje del cantautor Guadiana. Allí, ser preguntado Ana María Aldón y si tendría siempre abierta la puerta de su casa, Ortega Cano, visiblemente molesto se mostró tajante con su exmujer. "Ella también tiene que corresponder. Porque lo que no está bien es que haya una cosa por un lado y otra cosa por otro, ¿no? Hoy una cosa y mañana otra. Hay un niño por medio y eso hay que respetarlo al máximo", ha sentenciado el torero, recordando que son padres de un menor y que piense antes de hablar.

Sobre el supuesto intento de suicidio de Ana María dentro de su matrimonio, Ortega Cano ha sido muy tajante: "Es muy fácil decirlo y muy difícil de hacerlo".