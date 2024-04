Julián Muñoz confirma la última hora sobre su delicado estado de salud: "Tengo un cáncer galopante"

Julián Muñoz está atravesando por un delicado momento de salud. Después de un casi un mes ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella por graves problemas respiratorios, el exalcalde de la ciudad malagueña ha reaparecido públicamente tras recibir el alta hospitalaria y ha confirmado la peor de las noticias, actualizando su última hora de salud.

El ex de Isabel Pantoja, acompañado por su nieta y el novio de ésta, ha sido interceptado por los cámaras a lo largo de diferentes días. En uno de ellos, saliendo de una farmacia agarrado del brazo de la pareja de su nieta. Fuera de cámaras, Julián Muñoz ha desvelado que tiene un "cáncer galopante. "Hablaron al margen de las cámaras, le preguntó qué tal estaba y le dijo: "Aquí estamos, llevándolo con un cáncer galopante que tengo"", ha explicado Vicente Sánchez en "TardeAR", director de "Diez Minutos", sobre la conversación que tuvo el exalcalde de Marbella con un periodista amigo.

Fue el pasado 21 de marzo cuando Pepe del Real desveló en "Vamos a ver" que Julián Muñoz llevaba unos días en ingresado en el hospital en estado grave y su evolución no estaba siendo la esperada. "Ingresó por una insuficiencia respiratoria que se ha agravado. Además, como tiene problemas de corazón, todo se está complicando todavía más. El estado de salud es grave y están preocupados porque no hay evolución. Al revés, las cosas están peor. Tiene problemas de corazón y todo se está complicando. Están preocupados porque no hay evolución, es grave", explicó el periodista. Cuatro días después, recibió el alta hospitalaria a pesar de su grave diagnóstico, con la esperanza de que terminase de recuperar en su domicilio tras 15 días en el hospital. Ahora, el propio Julián Muñoz ha confirmado que, además, padece un "cáncer galopante", desvelando el delicado momento de salud por el que está atravesando.