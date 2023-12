Isabel Preysler perdona a Boris Izaguirre: todos los detalles de su reconciliación

La Navidad está a la vuelta de la esquina y en el aire ya se respira ese ambiente agradable que saca lo mejor de las personas. Tal es el caso de Isabel Preysler, que parece haber dado una segunda oportunidad a Boris Izaguirre después de que este cargara públicamente contra su hija, Tamara Falcó, a raíz de unas declaraciones que se malinterpretaron. El escándalo fue mayúsculo y a la "Reina de corazones" le sentó tan mal que algunas voces aseguraron que desterró al escritor para siempre de “Villa Meona”.

Pero el tiempo todo lo cura y las mil veces que Izaguirre ha pedido perdón tanto a Tamara como a Isabel parecen haber surtido efecto, tal y como él mismo ha explicado. Por lo visto, le hizo llegar un ramo de flores como muestra de su arrepentimiento y Preysler le mandó un mensaje para agradecérselo: "Ella me dijo 'hola Boris, te quiero agradecer las flores, son preciosas' y le dije 'me encanta, de verdad hablar, contigo'. Me dijo 'quiero desearte feliz Navidad', y a partir de ahí hablamos de otras cosas":

Esta firma de paz oficial llega pocas semanas después de que los dos coincidieran en un evento y se dejasen ver en actitud cómplice. "Ha sido maravilloso", declaró entonces Izaguirre sobre ese primer encuentro que ha permitido acabar con el cisma que los separaba.

Boris Izaguirre nos cuenta en qué punto se encuentra su reconciliación con la familia Preysler EUROPAPRESS

De este modo, Boris ya puede respirar tranquilo e incluir en su lista de christmas a Preysler y Falcó, con la que también se reconcilió hace tiempo. Los dos coincidieron en el desfile de Pedro del Hierro de la pasada Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y a partir de ese momento empezaron a acercar posturas: "Por fin he podido aclarar todas las cosas y hemos hablado, seguimos hablando continuamente y estamos esperando el momento para poder encontrarnos todos y tener esa conversación pendiente. Pero por el momento el recorrido de ese camino es una cosa que estoy intentando que quede entre nosotros".

Ahora, Boris deja claro que ha aprendido la lección y prefiere no opinar ante los medios sobre los asuntos relacionados con sus amigas, como los nuevos rumores de infidelidad que vuelven a perseguir a Íñigo Onieva, el marido de Tamara Falcó: "Mientras sea rumorología, desde luego no puede contar con una opinión de mi parte".