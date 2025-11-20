Isabelle Junot desvela el sexo de su bebé que espera junto a Álvaro Falcó: "Qué felicidad"

Fue a mediados de octubre cuando Isabelle Junot anunció en Instagram que estaba embarazada de su segundo hijo junto a Álvaro Falcó. "Noticia de última hora. Próximamente. ¿Qué será? ¿Niña o niño?", escribió la marquesa de Cubas junto a una fotografía en la que aparecía luciendo tripita premamá.

Un "gender reveal" de lo más original

Un mes después del anuncio, Junot ha revelado en su último post el sexo del bebé que espera a través de un original "gender reveal" junto a su esposo y su hija, Philippa, lo únicos asistentes a la "fiesta". "Hace poco leí en redes un quote que decía algo así como que la vida hay que celebrarla, porque no te recompensa por no hacerlo. Y decidí aplicar el consejo. Así que, en vez de quitarle importancia por ser 'el segundo bebé', decidí crear los recuerdos que tanta ilusión me hacía cuando esperaba a Philippa. Aunque fuese una celebración, muy íntima, (vamos solo entre mi marido y yo)", expresa emocionada en el post.

Para la fiesta de "gender reveal", Isabelle Junot pidió a los "pocos" asistentes que se vistieran con el color del sexo que creían que iba a ser el bebé. Por ese motivo, tanto la marquesa como la pequeña Philippa se vistieron de rosa. El secreto mejor guardado estaba en una tarta y el color de la crema de su interior. Al cortarla, el matrimonio y su círculo conoció que se convertirán de nuevo en padres de una niña.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó anuncian que esperan una... ¡niña! Europa Press

Tras conocer el sexo de su segundo bebé, Junot reflexiona: "Me preguntaban qué intuición tenía… y la verdad es que ni idea. Los síntomas eran parecidos, aunque con alguna novedad (como dolores de cabeza, que con P no tuve) pero sí es verdad que, por alguna razón, me 'veía' caminando por la calle con dos niñas. ¿Casualidad? Seguramente".

"Pero qué felicidad poder darle una hermana a mi Philippa, que es lo mejor del mundo. Lo digo por experiencia. ¿Qué haría mi hermana sin mi?", bromea la marquesa en la publicación. "Y sí, por supuesto que si hubiese sido niño habría escrito exactamente lo mismo", finaliza en el escrito.

Un bebé deseado

En una reciente entrevista a LA RAZÓN, Isabelle Junot se sinceró sobre su segundo embarazo y su faceta como madre. "La maternidad me ha cambiado radicalmente. Pasas de ser la prioridad a tener otras, pero que te ayuda a gestionar tu tiempo y tu vida de otra forma. Es muy bonito", confesó la marquesa de Cubas. Este segundo bebé es muy deseado y "estamos muy felices" de ampliar la familia. ¿Cuál será el nombre elegido para su segundo retoño?