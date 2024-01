Javier Merino, exmarido de Mar Flores, comparte su opinión tras las declaraciones de Carlo Costanzia

No es la primera vez que las declaraciones hechas en el plató de “De Viernes” se convierten en el centro del debate social. En esta ocasión ha sido Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia padre, quien se ha sentado para hablar de algunos de los momentos más duros de su infancia después de que sus padres se separaran. Unas palabras que han removido el pasado de los miembros de la familia.

En esta ocasión ha sido Javier Merino, el que fue pareja de Mar Flores, quien se ha pronunciado respecto de las emotivas palabras que Carlo Costanzia le dedicó en su intervención del pasado viernes: “Me alegro, pero no he visto nada, no sigo nada de esto”, ha respondido Javier Merino a los medios dejando claro que si bien mantiene una buena relación con el que fue su hijastro, ha decidido quedarse al margen de la polémica familiar.

Carlo Costanzia De viernes

Sin embargo, estas palabras contrastan con las declaraciones que ha hecho Kike Calleja en “Vamos a Ver”: “Tuve una conversación bastante larga con él, le agradezco que me atendiera tan amablemente porque además le pude hacer todas las preguntas que quise y me respondió con total sinceridad. Me dice que sigue manteniendo relación con Carlo hijo, pero no es una relación tan cercana como cuando estaba con su madre, ahora es una relación más intermitente porque además él también es ahora mayor, tiene su vida”, relata el periodista sobre la conversación que mantuvo con Javier.

Lo que sí ha querido mantener igual ha sido su posicionamiento en la polémica. Aunque siempre mostrará su afecto por Carlo, no quiere profundizar en la naturaleza de su relación con su madre, pero “sí me ha dicho que no es una relación que siempre haya sido buena, ha pasado por diferentes momentos a lo largo de la vida... No quiere tampoco cuestionarlo, es la realidad que ha vivido Carlo y en el fondo lo que me dio a entender es que estaba muy orgulloso de que reconociera la ayuda que le había prestado y que él siempre iba a estar ahí, para todo lo que necesite”, ha concluido el periodista.