Carlo Costanzia padre rompe su silencio y amenaza con demandar a Makoke

Este fin de semana, Makoke aseguraba en el programa "Fiesta" que Carlo Costanzia padre (exmarido de Mar Flores, quien fuera cuñada de Kiko Matamoros por su primer matrimonio con Marián Flores) se había puesto en contacto con ella para advertir a través de su boca a su exmujer, a raíz de la intervención de su hijo, que también se llama Carlo, en "¡De viernes!", donde cargó duramente contra su madre. "Está enfadado y me ha autorizado a leer este mensaje: 'Si yo sacara documentos, audios, mensajes y pruebas que tengo, Mar (Flores) no podría volver a España. Me pidió que fuese su amante cuando estaba casada con Javier Merino'", comunicó la colaboradora, supuestamente, en boca del protagonista.

Sin embargo, la situación ha dado un inesperado giro cuando el propio Carlo Costanzia padre ha entrado en escena, vía comunicado, desmintiendo de forma tajante a Makoke, y asegurando que nunca se puso en contacto con ella para enviarle ese mensaje. A continuación, el comunicado completo del empresario:

"Por medio de la presente les informo que las noticias que han aparecido recientemente y que siguen apareciendo en distintos medios de comunicación atribuyéndome diversas declaraciones vinculadas a la aparición de mi hijo, don Carlo Costanzia Flores, en un programa televisivo el pasado viernes 19 de enero de 2024, son totalmente falsas.

Quien suscribe no ha realizado ningún tipo de declaración ni pública, ni privada a ningún medio de comunicación, periodista o colaborador de ningún programa, en relación con dicha aparición televisiva de mi hijo, ni referente al pasado o a su a su madre, de modo que todas las afirmaciones que presuntamente me vinculan cualquier tipo de declaración son mendaces, no pudiendo existir ningún registro sonoro, gráfico, ni de ningún tipo de algo que nunca ha tenido lugar.

Ante la gravedad de estos hechos, las fake news tristemente tan habituales en nuestros días, deben absolutamente ser denunciadas y perseguidas, tanto por los Colegios Profesionales de Periodistas, como por la Asociación de la Prensa de Madrid, como sobre todo por la Administración de Justicia, máxime cuando se atenta contra la honorabilidad, y la intimidad personal y familiar de terceras personas, en este caso, de quien suscribe.

Reservándome el ejercicio de las acciones antes indicadas a todos los medios que han participado a difundir conscientemente estas falsedades y que ya se han hecho virales en internet y redes sociales, agradeceré que comuniquen que el abajo firmante afirma la total falsedad de todas y cada una de las declaraciones que le han sido atribuidas coetáneas anteriores o posteriores al día 19 de enero de 2024.

Atentamente, Carlo Costanzia (Padre)".

Lo cierto es que durante su intervención en "Vamos a ver", el matinal de Telecinco, Laura Matamoros, sobrina de Mar Flores, ya cuestionó a Makoke y mostró sus dudas de que el padre de su primo Carlo hubiera hablado en esos términos de quien fue su mujer: "Creo que es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo. No sé si realmente la madre de mi hermana (Makoke) se ha puesto gafas para ver si era Carlo Costanzia padre quien le escribía u otra persona. Calentar la silla está muy bien y estar ahí está fenomenal para seguir aportando información que creo que son banales totalmente".

El comunicado de Carlo llega pocas horas después de que Mar Flores emitiera el suyo propio, advirtiendo con emprender acciones legales contra todo el que atentara contra su derecho al honor o a la intimidad. Sin embargo, prefirió no entrar a valorar las duras declaraciones que su hijo Carlo vertió contra ella: "Nada tiene que comentar ni por lo tanto van a ser objeto por su parte ni de contestación ni de réplica que den lugar o motiven nuevos comentarios o polémicas en medios de comunicación".