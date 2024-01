Makoke, firme y con pruebas ante el comunicado de Carlo Costanzia: “No se refiere a mí”

Este fin de semana saltaron los titulares tras la entrevista que dedicó Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia padre, a “De Viernes” para hablar de cómo le afectó la ruptura de sus padres durante su infancia. Se trata de unas declaraciones que han traído consigo una guerra cruzada de comunicados.

Antes de que los padres de Carlo respondieran directamente a las palabras de su hijo, la crónica social ya había cogido carrerilla a la hora de comentar esta nueva información. Fue el mismo sábado, en el programa de “Fiesta” cuando Carlo Costanzia padre se puso en contacto con Makoke para advertir a su exmujer: “Está enfadado y me ha autorizado a leer este mensaje: 'Si yo sacara documentos, audios, mensajes y pruebas que tengo, Mar (Flores) no podría volver a España’”.

Entrevista demoledora de Carlo Costanzia: "Tendría que estar muerto o en la cárcel" Europa Press

Este martes, tres días después de que la televisiva hiciera público su evidente malestar, parece que su enfado ha disminuido y Carlo Costanza ha querido hacer público un comunicado para defenderse de toda la información que se está vertiendo sobre él: “No ha realizado ningún tipo de declaración ni pública, ni privada a ningún medio de comunicación, periodista o colaborador de ningún programa, en relación con dicha aparición televisiva de mi hijo”, unas palabras que han chocado con la intervención de Makoke, quien afirma que tiene un mensaje de voz del italiano.

“Yo no miento, ese mensaje estaba autorizado por Carlo para que yo lo leyera, es verdad que no habló con periodistas porque lo hace a través de una amiga que tenemos en común y esa amiga me dice que puedo leerlo. Además, tengo un audio de él como prueba, me lo envía mi amiga para demostrarme que es él quien me está hablando, yo no miento”, ha respondido Makoke esta tarde en “Así es la Vida” sobre las acusaciones de que el comunicado de Carlo desmiente de forma tajante a la televisiva.

“No se refiere a mí, sino a todos los medios de comunicación, pero que no lo ha hecho por mi… Yo estoy tranquila porque he hecho mi trabajo. Yo recibo una información y me dicen que estoy autorizada a decir lo que en ese momento estaba opinando Carlo”, proseguía explicando Makoke.

“Se me ha acusado de que yo no conozco a Carlo (refiriéndose a las últimas palabras que le ha dedicado Laura Matamoros). Yo en el programa “De Viernes” digo ‘no, no, yo con Carlo hace muchísimo que no hablo. Estoy hablando con una amiga en común. Yo en ningún momento he dicho que estuviera hablando con Carlo. Es el sábado en “Fiesta” cuando esta amiga mía se pone en contacto conmigo y me dice ‘mira lo que me acaba de escribir Carlo y me da permiso para que lo leas’. Y le pregunto si seguro que le había dado permiso y tengo aquí todas las pruebas”, deja muy claro la televisiva que se reafirma en un trabajo bien hecho. La manera de transmitir la información ha sido tan cuidadosa que algunos de los compañeros de Makoke en “Así es la Vida” la han tachado de “demasiado prudente”, pues no ha querido revelar muchos datos del mensaje de audio en el que aparentemente Carlo Costanzia hablaba a raíz de la entrevista de su hijo en “De Viernes”.