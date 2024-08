Jennifer Lopez pide al tribunal recuperar su apellido de soltera

La cantante ha pedido al Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, que tramite su divorcio del actor Ben Affleck, poder recuperar su apellido de soltera. Según consta en el documento, la actriz quiere volver a ser Jennifer Lynn Lopez, y no llevar legalmente el apellido del actor, según informa la revista People.

Cuando la cantante se casó con Affleck, el 17 de julio de 2022, le pareció muy "romántica" la idea de llevar el apellido de él, además de estar muy orgullosa de ser su esposa... pero ahora tras poner fin a su matrimonio quiere recuperar sus orígenes.

Aquella decisión dio lugar a un sinfín de titulares a ambos lados del Atlántico. The New York Times publicó un artículo en el que recriminaba a la cantante ese gesto, casi considerándolo de antifeminista: "En este momento tenso para el feminismo en Estados Unidos, que una mujer como la anteriormente conocida como Jennifer Lopez decida cambiar su apellido resulta especialmente desalentador", escribía la novelista Jennifer Weiner, en su artículo de opinión.

La propia Lopez respondió en Vogue. Ante la pregunta de "¿Quieres decir que no hay una parte de ti a la que le gustaría que Ben sea el señor Lopez?", la cantante destacó: "¡No! No sería tradicional ni romántico. Sería más como un movimiento de poder. Yo controlo mi propia vida y mi destino y me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que algunas personas tengan sus sentimientos al respecto, y me parece bien, también. Pero si quieres saber lo que me parece a mí, simplemente creo que es algo romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y quizá soy ese tipo de chica".

Dos años después, la empresaria se arrepiente de su decisión.