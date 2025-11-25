Ana Rosa Quintana se enfrenta a la idea de jubilarse como Jordi González

Jordi González ha tomado la decisión de echar el freno y disfrutar de los frutos cosechados. A sus 62 años ha entendido necesario jubilarse para entregarse de pleno al disfrute de tiempo libre con la fortuna que ha amasado. Son 36 años trabajando en televisión, desde que tenía 22 años y muchos sueños por cumplir. Ahora, tras haber conducido algunos de los programas que han dinamitado los audímetros estas décadas, se retira. Con ello, su espacio en TV3, ‘Col.lapse’, será el último programa de su carrera, como ha confirmado en una entrevista a ‘Diari Ara’.

Sobre esta decisión ha reflexionado Ana Rosa Quintana, quien ha sido su compañera en los pasillos de Mediaset desde hace más de 20 años. Ha escuchado a su amigo y ha comprendido muy bien los motivos que ha expuesto para explicar el cierre a su carrera en televisión: “Llegó la propuesta de TV3 con un programa de reputación, audiencia, solvente, en Cataluña y en catalán. Además, no solo presento, sino que también soy director. Es una manera muy satisfactoria de acabar una carrera”, aseguraba.

Ana Rosa Quintana, ¿cerca de la jubilación como Jordi González?

“Es mi epílogo. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa más”, mantenía con firmeza su determinación. Y es que no ve una mejor forma de poner el broche de oro a su vida laboral, poniendo su permanencia en manos de la audiencia. El tiempo y los datos lo dirán. Es una jubilación elegida, tranquila, basada en la certeza de que “tengo dinero y no tengo hijos”. Es decir, pocos problemas. Algo que Ana Rosa Quintana entiende como una decisión “muy inteligente”.

Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre su jubilación tras la retirada sorpresa de Jordi González Europa Press

“Ha dicho una cosa que es muy inteligente. No tengo hijos, he ganado dinero, a me toca disfrutar. Y está muy bien”, opina la presentadora de Telecinco, con la que ha compartido muchos ratos entre bambalinas. Comprende que haya llegado el momento a su compañero de dar valor a todo lo trabajado, a sacar provecho de su esfuerzo y los años dedicados al público. Se merece un descanso y quemar visa sin remordimientos.

Eso sí, aunque considere la decisión como inteligente y se alegre de la felicidad que embargará en su jubilación a Jordi González, no es el futuro más inmediato que ella maneja. Ana Rosa Quintana sentencia que “yo soy muy joven todavía” para hablar de jubilación. Hasta el próximo 12 de enero no cumple los 70 años y le parece prematuro pensar en una retirada, cuando tiene muchos éxitos aún que protagonizar. También el compromiso de levantar las audiencias de la cadena tras el tsunami que les tumbó tras la marcha de ‘Sálvame’.