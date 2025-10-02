Jesullín de Ubrique se sincera sobre sus hijos: "Los quiero a todos por igual"

Jesulín de Ubrique ha sido el último invitado al programa "Gente maravillosa" de Canal Sur, espacio presentado por Toñi Moreno. Allí, el torero, mucho más hablador que de costumbre, ha roto con si discreción sobre su vida privada y familiar y se ha sincerado sobre sus hijos con la presentadora.

Las confesiones de Jesulín

"Quiero a todos mis hijos por igual, eso está más que controlado", comenzaba diciendo Jesulín de Ubrique a Toñi Moreno. "Cuando ha llegado mi niño, a una edad que yo ya estoy un poco retirado de todo, ya tengo mis tiempos para disfrutar de la vida y de lo que he ido luchando. Mi hijo llegó en un momento súper especial que tampoco lo esperábamos. Cuando mi mujer dijo "cari me parece" yo pedía que sí y cuando lo vimos por primera vez buf, es como el juguete de todos. Es el benjamín es el más chiquitín", ha reconocido sobre su hijo Hugo, nacido en 2022.

Además, ha desvelado que no quiere que ninguno de sus hijos siga sus pasos en los ruedos, aunque respetaría su decisión. "Fíjate que yo en muchas ocasiones decía me encantaría que mi hijo fuera torero, me hacía ilusión. Pues ahora te digo que me llevaría un disgusto muy grande aunque lo entendería, lo aceptaría y lo apoyaría", ha expresado Jesulín.

La privacidad de sus hijos, una de sus prioridades

"Voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis hijos, de los cuatro. No voy a pasar ninguna línea que pueda perjudicarlos y tengo claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos", declaraba Jesulín en "Mi casa es la tuya" con Bertín Osborne en 2023.